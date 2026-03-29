Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-космические и военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.

В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

