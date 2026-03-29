    29 марта 2026, 09:19 • Новости дня

    Путин поздравил ОКР со 115-летием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет РФ со 115-летием, отметив, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Он отметил, что этот юбилей – повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоёвывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призёров.

    «Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минспорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о планах России подать заявки на проведение третьей летней и третьей зимней Олимпийских игр.

    Президент Владимир Путин на встрече с Дегтяревым подтвердил готовность страны принимать престижные международные соревнования с достойными призовыми фондами.

    Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поддержал выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Ирана заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.

    «Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.


    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    26 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен дать старт строительству нового Национального центра «Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Это будет новое выставочное пространство, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Когда-то это называлось ВДНХ, ВДНХ в Москве и продолжает сейчас процветать, но это будет уже принципиально новый подход, и сегодня будет соответствующая капсула заложена», – пояснил представитель Кремля.

    В 2024 году президент России объявлял о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

    27 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия, заявил президент Владимир Путин.

    Отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

    Владимир Путин отметил, что именно этот фундамент позволяет государствам укреплять сотрудничество в различных сферах.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия», – сказал Путин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Театр завершил реконструкцию в конце 2025 года.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    26 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) установил новый порядок допуска к женским соревнованиям, разрешив участвовать только биологическим женщинам с учетом генетического теста.

    МОК принял решение запретить трансгендерам (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях. Согласно сообщению пресс-службы организации, право выступать на Олимпийских играх среди женщин теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY, передает ТАСС.

    В пресс-релизе отмечается: «Эта политика, основанная на фактических данных и экспертных оценках и применяемая начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года, направлена на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин. Она не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет решил запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях еще в ноябре 2025 года.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам выступать в женских школьных спортивных командах.

    Напомним, что итальянская боксерша Анджела Карини покинула Олимпиаду в Париже из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая не прошла гендерный тест.

    27 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия театра в Дербенте обратил внимание на фамилию режиссера-постановщика Сарвара Алиева, уточнив о его родственных связях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.

    Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».

    «Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.

    Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, реконструированного к концу 2025 года.

    Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, который был реконструирован в конце 2025 года.

    Президент Владимир Путин участвовал в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие прошло после завершения масштабной реконструкции театра, которая была завершена в конце декабря 2025 года. На церемонии открытия присутствовали гости из Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что истоки этого театра восходят к XIX веку, когда азербайджанская интеллигенция организовала в Дербенте тюркский кружок, ставший впоследствии театром. Песков добавил, что восстановление исторического здания стало важным событием для культурной жизни региона.

    Мероприятие совпало с отмечаемым 27 марта Всемирным днем театра.

    Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    26 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на объективные трудности и ограничения.

    «Несмотря на объективные трудности и ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы», – сказал он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.

    Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, что стало новой реальностью для всей глобальной экономики.

    Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    27 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков анонсировал открытие Путиным здания театра в Дербенте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин через видео-конференц-связь откроет здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте после реконструкции, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу отмечается День театра, напомнил Песков, передает ТАСС.

    «Президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте», – пояснил он.

    Это исторический театр, уходящий корнями в XIX век.

    Ранее Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    26 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    Он отметил, что мировые рынки испытывают резкий рост неопределенности и стресса, передает ТАСС.

    «Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», – заявил президент в ходе своего выступления.

    Ранее Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.

    В декабре президент провел в Кремле встречу с представителями бизнеса.

