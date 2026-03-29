Путин поздравил ОКР со 115-летием

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что этот юбилей – повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоёвывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призёров.

«Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей», – добавил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минспорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о планах России подать заявки на проведение третьей летней и третьей зимней Олимпийских игр.

Президент Владимир Путин на встрече с Дегтяревым подтвердил готовность страны принимать престижные международные соревнования с достойными призовыми фондами.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поддержал выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.