  Украинские беспилотники атаковали завод в Тольятти
    29 марта 2026, 08:57 • Новости дня

    Израильская армия нанесла новую волну ударов по Тегерану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении очередной волны ударов по временным командным пунктам и местам производства вооружения в Тегеране.

    Армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается: «ЦАХАЛ провела дополнительную волну ударов, нацеленных на временные командные центры и места производства оружия в Тегеране».

    Также, по данным израильских военных, удары были нанесены по объектам, связанным с производством и хранением баллистических ракет, системам противовоздушной обороны и наблюдательным пунктам в столице Ирана.

    В публикации отмечается, что Соединённые Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, еще двадцать восьмого февраля. В результате этих атак сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране.

    Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов служб безопасности и разведки в столице Ирана, включая штабы сил «Аль-Кудс».

    Армия Израиля заявила о массированной атаке по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружения в трех районах страны с участием более 50 истребителей.

    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    28 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по убежищам армии США в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель Ирана заявил о ракетном и беспилотном ударе по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощные удары по двум убежищам армии США в Дубае, где находились более 500 американских солдат. Официальный представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что атаки были осуществлены ракетами и беспилотниками, передает РИА «Новости».

    По словам Зольфагари, в первом убежище находились более 400 военных, во втором – свыше 100. «Им был нанесен очень сильный урон», – заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

    Ранее в субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане. Кроме того, в результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что почти 290 американских военных получили ранения в конфликте с Ираном.

    28 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    AP: От ударов Ирана по базе США в Саудовской Аравии пострадали 29 военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии на этой неделе пострадали 29 американских военных, пишут западные информагентства.

    Не менее 29 американских военных были ранены в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в восточной части Саудовской Аравии на этой неделе, пишет РИА «Новости», ссылаясь на агентство Associated Press. В публикации говорится: «Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии в ходе атаки в пятницу, в результате которой пострадали по меньшей мере 15 военнослужащих, в том числе пятеро получили серьезные ранения».

    Ранее на этой неделе база уже подвергалась атакам, и в результате одного из инцидентов были ранены еще 14 американских военнослужащих. Таким образом, общее число пострадавших за неделю достигло 29 человек.

    При этом агентство Reuters, ссылаясь на анонимного представителя США, сообщает о 12 пострадавших американских военных в ходе ракетного удара по базе в пятницу. В то же время иранские вооруженные силы оценивают потери США на Ближнем Востоке от 600 до 800 убитых и около пяти тысяч раненых.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии получили ранения десять американских военных. До этого, в среду телеканал CNN сообщил, что почти 290 американских военных пострадали в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили о готовности нарастить удары по США и Израилю.


    28 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россия выступила с осуждением обстрелов атомных объектов в Иране

    @ Ahmad Halabisaz/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане, обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия считает удары по атомным объектам Ирана, включая комплекс в Хондабе, завод в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер», заслуживающими решительного осуждения со стороны мирового сообщества, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Захарова в своем заявлении подчеркнула, что данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества.

    «Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать», – добавила Захарова.

    МИД также осудил деструктивный курс противников Ирана, потребовав немедленного прекращения атак. Захарова отметила: «Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться».

    В заявлении министерства говорится, что МАГАТЭ обязано более внятно и четко высказываться о серьезности угроз, возникающих из-за атак на атомные объекты Ирана. Захарова выразила надежду, что глава агентства сможет донести до агрессоров мысль о необходимости прекратить злодеяния и не доводить ситуацию до глобального бедствия.

    Кроме того, МИД России подчеркнул, что государства, атакующие мирные атомные объекты в Иране, своими действиями перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), механизмы проверки МАГАТЭ и профильные международные конвенции. Захарова отметила, что «тщательно выверенные и согласованные на международном уровне решения» игнорируются в угоду эгоистическим интересам.

    В министерстве обратили внимание, что агрессоры повышают ставки в войне на Ближнем Востоке, не считаясь с риском масштабного радиоактивного заражения в регионе.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников «Росатома» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.

    Израиль и США нанесли очередной удар по территории этой атомной электростанции в Иране.

    Россия выразила обеспокоенность последствиями атак на иранскую АЭС «Бушер» и передала сигналы МАГАТЭ и США.

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    28 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B нанесли новый ночной удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer совершили беспосадочный 20-часовой боевой вылет над Ираном с применением высокоточных 900-килограммовых авиабомб, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

    По данным Military Air Tracking Alliance, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США вернулись на авиабазу Фэрфорд в Британии после выполнения боевой миссии в небе над Ираном, передает «Интерфакс».

    Продолжительность беспосадочного рейда, включая операцию ночью над иранской территорией, составила около 20 часов.

    Для дозаправки в воздухе использовались американские самолеты-заправщики, вылетавшие с ближневосточных авиабаз. Самолеты B-1B Lancer способны нести до 24 планирующих авиабомб JDAM массой 900 кг каждая, предназначенных для поражения ключевых объектов Ирана, таких как защищённые хранилища и производственные мощности баллистических ракет.

    Сейчас на авиабазе Фэрфорд размещены 21 американский тяжелый бомбардировщик, включая 15 единиц B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress. По данным с начала военной операции, стратегические бомбардировщики США совершили уже 38 рейдов против иранских целей.

    Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit направились к Ирану с неизвестными белыми прямоугольниками на передней кромке крыла.

    Ранее стратегический бомбардировщик B-1 приземлился на базе Фэрфорд в Глостершире после получения Лондоном разрешения на удары по Ирану.

    Министерство обороны Британии подтвердило, что США используют британские базы для специальных оборонительных операций против иранских ракетных угроз.

    Американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам КСИР и укрепленным целям с баллистическими ракетами в Иране.

    28 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и F-16

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16, сообщили в КСИР.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Пресс-служба КСИР распространила заявление, в котором говорится, что оба летательных аппарата были атакованы в иранском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По информации агентства Fars, КСИР сообщил, что зенитным огнем сбил БПЛА MQ-9 в небе над Ширазом, а истребитель F-16 был сбит на юге провинции Фарс и поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии.

    Ранее американский истребитель F-16 получил повреждения в небе над Ираном и совершил посадку на территории Саудовской Аравии.

    На этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18.

    А до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    28 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Пезешкиан пригрозил жестким ответом на удар США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре и экономическим центрам страны.

    Глава исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран даст решительный ответ, если США и Израиль нанесут удары по инфраструктуре или экономическим центрам страны, передает РИА «Новости». Он напомнил о позиции Тегерана по поводу превентивных атак.

    «Мы неоднократно говорили, что Иран не наносит превентивных ударов, но мы будем решительно отвечать, если целью станет наша инфраструктура или экономические центры», – написал Пезешкиан в соцсети. Он обратился и к соседним государствам региона.

    Президент призвал страны Ближнего Востока не позволять противникам Ирана вести войну с их территорий, если они заинтересованы в развитии и безопасности.

    Напомним, накануне израильские военные объявили о серии ударов по объектам производства баллистических ракет и систем ПВО в Иране.

    Командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» генерал Али Абдоллахи заявил о продолжении операции Ирана против США и Израиля до их полного поражения.

    Власти Ирана ранее заявляли о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам с многочисленными жертвами среди мирных жителей.

    28 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе

    Tекст: Мария Иванова

    На авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе, пишет Air and Space Forces Magazine.

    Инцидент произошел на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Air and Space Forces Magazine.

    По данным журнала, повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

    В публикации отмечается: «В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS».

    Ранее сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.

    Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    28 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Посольство России в Армении сообщило об эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников государственной корпорации «Росатом» с иранской Атомной электростанции (АЭС) «Бушер» через территорию Армении.

    Посольство России в Ереване сообщило о проведении очередной эвакуации сотрудников «Росатома» с иранской атомной электростанции «Бушер», передает «Спутник Армения». 27 марта еще 164 сотрудника госкорпорации через пограничный переход «Нурдуз» – «Агарак» прибыли в Армению и спецрейсом вылетели в Москву.

    «Наряду с россиянами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана», – заявили в посольстве. Российские дипломаты выразили благодарность властям Армении за быстрое оформление въезда специалистов.

    Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее отмечал, что компания намерена организовать еще две волны эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер» в начале апреля. Часть специалистов, по его словам, продолжит работу на объекте для обеспечения сохранности площадки и дальнейшего перезапуска эксплуатации станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации 163 сотрудников с территории АЭС «Бушер» в направлении ирано-армянской границы.

    Позднее Лихачев сообщил о вывозе 250 сотрудников с АЭС «Бушер» и подготовке третьей волны эвакуации после удара по промплощадке станции.

