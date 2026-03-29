    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня

    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    27 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    @ Martin Fejer/estost.net/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исход парламентских выборов в Венгрии может определить судьбу утверждения бюджета Евросоюза объемом 1,8 трлн евро на ближайшие годы, пишет Politico.

    Обсуждение бюджета Евросоюза на сумму 1,8 трлн евро напрямую зависит от исхода выборов в Венгрии, сообщает Politico.

    Если премьер-министр Виктор Орбан сохранит власть, это может сорвать планы ЕС по принятию нового долгосрочного бюджета до конца 2026 года. Орбан уже пригрозил наложить вето на любой бюджет, который увязывает выплаты с соблюдением демократических стандартов.

    Брюссель стремится закрепить требования по демократии в бюджете, чтобы принять текст до президентских выборов во Франции в 2027 году, опасаясь прихода к власти ультраправых, которые могут поддержать позицию Будапешта. При этом Орбану предстоит серьезная борьба с консервативным оппозиционером Петером Мадяром. Победа оппозиции откроет для ЕС окно возможностей, чтобы согласовать Многолетнюю финансовую рамку – так называется долгосрочный бюджет блока.

    Как отмечают анонимные европейские чиновники, худший сценарий – новый срок Орбана, который способен затормозить переговоры. Министр по делам ЕС Янош Бока заявил: «Мы не торопимся, поэтому если выиграем выборы, не видим необходимости спешить с соглашением по МФР до конца 2026 года». Венгерское правительство требует отменить привязку выплат к демократии, ссылаясь на то, что это приведет к приостановке значительной части 37,7 млрд евро, причитающихся Венгрии с 2028 по 2034 год.

    Еврокомиссия уже заморозила 17 млрд евро венгерских средств из-за претензий к верховенству права. В новом бюджете предлагается распространить механизм заморозки на весь объем средств, а не только на отдельные сферы, как сейчас. Бока подчеркнул, что Венгрия не поддержит бюджет без учета ее ключевых политических требований.

    Большинство стран ЕС и Еврокомиссия надеются на победу оппозиции, отмечая, что партия «Тиса» Питера Мадяра опережает партию Орбана на девять пунктов рейтинга. В Брюсселе считают, что приход оппозиции поможет разблокировать замороженные выплаты в обмен на антикоррупционные и судебные реформы, а также присоединение к антикриминальному агентству ЕС.

    Эксперты отмечают, что если новый венгерский лидер не будет опасаться потери средств из-за условий по демократии, то переговоры по бюджету ЕС пройдут значительно проще и быстрее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза, по данным Politico, опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии из-за давления Брюсселя.

    Ранее Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, и публикация Politico назвала это крупной победой венгерского премьера над союзом.

    Брюссель удерживает для Венгрии в общей сложности 22 млрд евро и предупреждает о возможной потере еще около 1 млрд евро из бюджета 2022 года при невыполнении требований по демократии и верховенству права.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Путин: Отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    26 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива

    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средняя цена дизельного топлива в Польше достигла максимума за всю историю наблюдений, увеличившись почти на один злотый за неделю, отмечают местные СМИ.

    Стоимость дизельного топлива в Польше достигла рекордного значения, сообщает money.pl. За неделю цена выросла на 93 гроша, что составляет 0,25 доллара, и теперь средняя стоимость литра составляет 8,69 злотого или 2,36 доллара. В публикации отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    В последнем отчете за 25 марта также указывается, что литр 95-го бензина теперь стоит в среднем 7,14 злотого, что эквивалентно 1,94 доллара, при этом рост составил 35 грошей или 0,1 доллара за прошедшую неделю.

    Ранее максимальная стоимость дизельного топлива в Польше была зафиксирована на уровне 8,08 злотого за литр, что соответствует 2,2 доллара. Этот рекорд был установлен 19 октября 2022 года, уточняет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в Европе выросли цены на газ, достигая почти 730 долларов за тысячу кубометров.

    В США тоже фиксировали стремительный рост цен на бензин, в некоторых регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% на фоне конфликта с Ираном. А австралийский лоукостер Jetstar сократил число рейсов в Новую Зеландию из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке.


    26 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Мария Иванова

    Некогда автомобильный центр Европы делает ставку на оборону, превращая завод ZVS в Дубнице-над-Вагом в ключевую площадку крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Bloomberg.

    Трансформация словацкой оборонки стала частью масштабного роста военного производства в странах НАТО, пишет Bloomberg.

    Завод ZVS Holding в Дубнице-над-Вагом, построенный в годы холодной войны, после распада социалистического блока почти остановился: число работников сократилось с 7 тыс. до нескольких сотен, цеха сдавали под картриджи и школьные парты.

    Семья чешского миллиардера Михаила Стрнада через Czechoslovak Group (CSG) получила контроль над 50% ZVS в 2015 году и в 2020 году сконцентрировалась на крупнокалиберных боеприпасах. С начала конфликта на Украине выпуск снарядов вырос с примерно 30 тыс. до сотен тысяч в год, а экспорт оборонной продукции за четыре года увеличился на 2200%, до 2,4 млрд евро.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил: «В разгар этого тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность – одна из немногих оставшихся линий жизни для нашей экономики». Он рассчитывает на «хорошие 30 лет процветания» и прогнозирует, что доля оборонки может достигнуть 3% ВВП, тогда как автомобильная отрасль, дающая около 10% ВВП, застыла на уровне примерно 1 млн машин в год.

    Ключевая роль в росте принадлежит CSG: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, концерн показал наибольший процентный рост выручки среди ста крупнейших мировых оборонных компаний в 2024 году. В 2024 году CSG провела крупнейшее в истории первичное размещение чисто оборонной компании на бирже Амстердама, а состояние Стрнада по оценке Bloomberg Billionaires Index почти удвоилось, до 31 млрд долларов.

    Инвестиции акционеров в ZVS за последние четыре года составили около 100 млн евро, на эти средства восстановили старые мощности и строят новые площадки, включая третью фабрику в городе Стражске. Сейчас на двух предприятиях заняты 1400 человек, к моменту запуска третьего объекта штат должен вырасти до 2000 сотрудников, а совокупная мощность превысит 1 млн крупнокалиберных снарядов в год.

    Контракты ZVS с Минобороны Словакии, Польшей и другими странами НАТО уже заключены до 2029 года, а руководство компании заявляет: «Мы планируем расти, в конечном счете массированный артиллерийский огонь нечем заменить в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, составляя около 1% ВВП страны.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью Bloomberg заявлял о росте производства боеприпасов в стране и ограниченных возможностях контроля за их дальнейшими поставками.

    27 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу

    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступность лекарств в странах Европы может ухудшиться из-за перебоев с морскими перевозками, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке и вокруг Суэцкого канала, отмечают европейские СМИ.

    Конфликт на Ближнем Востоке может привести к снижению доступности лекарственных препаратов в Европе, сообщает Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA). В публикации отмечается, что MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Швецию и другие европейские страны из-за нестабильности в регионе.

    Руководитель отдела по доступности фармацевтической продукции агентства Луиза Беседас сообщила изданию, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана ситуация в сфере обеспечения лекарствами может измениться «довольно скоро». Она подчеркнула, что военные действия могут затронуть район Суэцкого канала, что способно привести к новым сбоям в глобальных цепочках поставок.

    Основатель консалтинговой компании CE Sweden Маттиас Бергстрем рассказал Euractiv, что большая часть медикаментов поступает в Швецию морским путем благодаря его экономической эффективности. При этом, по его словам, многие контейнеровозы уже обходят Суэцкий канал из соображений безопасности.

    «Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции», – заявил Бергстрем.

    Ранее Швеция в числе 22 стран выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, по словам председателя АКОРТ, не приведет к нехватке товаров в российских магазинах из-за гибких цепочек снабжения.

    Стоит отметить, что объем экспорта российских лекарств в Евросоюз за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 млн евро и обновил максимум с 2020 года.

    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Рейс из Белграда в Петербург завершился инцидентом в Хельсинки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    27 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Медведев напомнил Каллас о прошлом Эстонии в составе России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал ироничный комментарий в социальных сетях по поводу заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о принадлежности Донбасса.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая утверждала, что Россия требует регион, который «ей не принадлежит», передает ТАСС. Медведев напомнил, что сама Эстония раньше входила в состав России.

    В своем сообщении в социальных сетях Медведев использовал саркастический тон и назвал Каллас «лабораторной крысой», подчеркнув, что Донбасс всегда был российским и не принадлежал никому другому. Он также добавил, что «обидно быть такой тупой в пятьдесят лет», и отметил, что Эстония тоже когда-то была частью России.

    Медведев опубликовал этот комментарий на английском языке, подчеркнув международный характер спора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, включая «полный вывод войск» со всех так называемых оккупированных территорий.

    В ответ Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не считают возможным снизойти до уровня Каллас. Он также напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз.


    26 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Высший суд ЕС признал подрыв экономики России законной целью санкций

    Европейский суд юстиции официально обосновал отклонение апелляций российских бизнесменов, признав допустимость экономического давления санкциями.

    Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза. В постановлении указано, что при оценке соразмерности ограничительных мер необходимо убедиться, что они не являются явно несоразмерными для достижения легитимной цели и не выходят за рамки необходимого, передает ТАСС.

    Суд заявил: «Чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели. Оба критерия удовлетворены в данном случае».

    В документе подчеркивается, что санкционные меры против России направлены на прекращение военных действий на Украине путем максимального давления на экономику страны и сокращения ее возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна с требованием отменить введенные против них санкции.

    26 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим рядом с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Европа, не Запад хочет сохранить нацистский режим на Украине прямо на наших границах», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский открыто заявляет о нежелании «ничего отдавать» и предлагает объявить перемирие лишь по линии соприкосновения, при этом киевские власти отказываются признавать результаты референдумов на Донбассе и в Новороссии. Лавров подчеркнул, что все эти заявления далеки от пониманий, достигнутых на переговорах с США на Аляске.

    Лавров обратил внимание на то, что западные лидеры поддерживают позицию Украины.

    «И когда генсек НАТО Марк Рютте говорит, что Украина будет в Североатлантическом альянсе, как нам это принимать? Как проявление здравого смысла? И когда на эти заявления Марка Рютте ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ни кто бы то ни было не возражает, что прикажете нам думать?» – заявилЛавров.

    Глава МИД также заявил, что идея о размещении на Украине «стабилизационных сил», о которой неоднократно высказывался Макрон, является по сути призывом к открытой оккупации страны. Лавров отметил, что такие «гарантии безопасности» суть очередной шаг к эскалации конфликта.

    Министр отдельно обратил внимание на молчание европейских стран по поводу атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Лавров отметил, что на танкере находилось 140 тыс. тонн углеводородов, и потенциальная экологическая катастрофа абсолютно игнорируется европейскими СМИ и политиками. По его словам, ни одно европейское государство не выразило обеспокоенности этим инцидентом, несмотря на его серьезные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Позднее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска.

    27 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония отказалась сбивать дрон из-за боязни конфликта с Россией

    Министр обороны Эстонии объяснил отказ сбивать дрон угрозой эскалации с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Эстонии решили не сбивать беспилотник, чтобы не дать России повода для обвинений в начале военного конфликта, заявил в интервью изданию Postimees министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Postimees, что в среду беспилотник нарушил воздушное пространство страны. При этом он подчеркнул, что Таллин опасался эскалации отношений с Россией, поэтому не стал уничтожать аппарат, передает ТАСС.

    По словам Певкура, у эстонских властей отсутствует желание дать Москве возможность заявить о начале войны со стороны Эстонии. Он отметил, что намеренно отказался от применения силы, чтобы не провоцировать конфликт.

    Ранее, 25 февраля, в Эстонии разбился дрон, который врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Власти Таллина признали, что этот беспилотник был запущен с территории Украины.

    Подобные инциденты с падением беспилотников произошли в последние дни и в Литве, и в Латвии. Литовские власти сообщили, что аналогичный дрон, также запущенный Украиной, разбился на территории республики в ночь на понедельник.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией.

    Аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.

    27 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Каллас обеспокоилась из-за давления США на Украину по вопросу территорий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на полях встречи G7 во Франции, что Евросоюз обеспокоен возможностью давления США на Украину по вопросу территориальных уступок, передает Reuters.

    Каллас подчеркнула, что подобный подход является ошибочным и соответствует стратегии России, которая требует то, что ей якобы никогда не принадлежало.

    «Это явно ошибочный подход. Конечно, это российский сценарий переговоров, когда они требуют чего-то, что никогда им не принадлежало, и именно поэтому мы предупреждаем, что это ловушка, в которую не стоит попадать», – заявила Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    Президент США назвал решение Зеленского продолжать войну безумием из-за отказа выводить войска из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблематика территорий остается ключевым и наиболее чувствительным элементом в урегулировании конфликта на Украине.

    При этом значительная часть украинского общества высказалась за прекращение боевых действий путем отвода войск и организации всенародного голосования.

    28 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Финский политик Мема высмеял антироссийскую линию Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Финский политик Армандо Мема подверг критике антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас, заявив, что ее действия вредят отношениям между США и ЕС.

    Антироссийская риторика главы евродипломатии Каи Каллас вызвала насмешки у финского политика Армандо Мема, который является членом партии «Альянс свободы», передает РИА «Новости».

    В своем комментарии в соцсети Мема отметил, что ухудшение отношений между США и ЕС заметно во всех сферах, включая НАТО, а Каллас постоянно ведет себя глупо.

    Мема подчеркнул, что в условиях, когда партнерство с США крайне важно для европейской безопасности и преодоления энергетического кризиса, дипломат ЕС только усугубляет ситуацию своей антироссийской позицией.

    Ранее Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи».

    Каллас раскритиковала действия Вашингтона за недостаточное давление на Москву, что вызвало угрозу выхода США из переговоров со стороны Рубио.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о фактическом игнорировании Каи Каллас европейскими коллегами и госсекретарём США Марко Рубио.

