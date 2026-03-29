Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей

Tекст: Катерина Туманова

«Дагестан столкнулся с обильными осадками и серьёзными порывами ветра. Ситуация усугубляется тем, что в ряде горных районов сохраняются снежные метели», – сообщил он в ролике.

Меликов также отметил, что во избежание чрезвычайных ситуаций были вынужденно отключены некоторые объекты энергосистемы, которые оказались подтопленными.

Напомним, 28 марта Меликов заявил, что наиболее тревожная ситуация, складывается в Махачкале и Каспийске, где из-за непогоды произошли массовые подтопления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за последствий наводнения.