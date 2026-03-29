Онищенко призвал «не обсуждать, а запрещать вейпы» в России

Tекст: Катерина Туманова

«Надо не обсуждать, а запрещать. А это очень серьезная и большая процедура. <...> Будут, конечно, возражения, и не безосновательно. Это очень важная статья в доходности бюджета. Но если смотреть в корень, то это, действительно, делать нужно», – сказал Онищенко ТАСС.

Он напомнил, что продвижение вейпов началось после принятия закона по борьбе с табаком. Тогда вейпы были представлены как более безопасная альтернатива сигаретам, якобы помогающая отказаться от табака. Однако маркетинговая кампания привлекла к новому продукту множество подростков.

Академик подчеркнул, что никотин, содержащийся в жидкостях для вейпов, вызывает такое же привыкание, как табак. Хотя у маркетологов довод был такой, будто в капсулах, кроме дыма и ароматизаторов, только никотин.

«А вот, если курить сигарету, то сгорающая сигарета, сгорающий в ней табак приносит до 1 тыс. вредных веществ. Но самое страшное, что никотин – это вещество, от которого возникает зависимость, он включается в метаболизм человека, и давно курящий человек – его ломает, как от наркотиков, только в меньшей степени», – пояснил Онищенко.

Напомним, в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин высказывался в поддержку инициативе о полном запрете продажи вейпов в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области подростки попали в реанимацию из-за вейпов. Первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП сообщал о поддержке инициативы полного запрета вейпов.



