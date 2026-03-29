Украина страдает «синдромом Зеленского», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию издания EU Observer о лечении украинских военных с помощью наркотиков-психоделиков.
По словам дипломата, в статье описывается, как всё больше украинцев используют психотропные вещества, включая МДМА (экстази), чтобы справиться с психическими проблемами.
«Статья – огонь. Синдром Зеленского – так назовут то, чем болеет сейчас соседняя страна. Авторы на голубом глазу, а лучше сказать – на расширенном зрачке рассказывают об опыте применения психотропных веществ, в том числе МДМА, также известном как »экстази«, все большим числом украинцев для преодоления психических проблем», – написала Захарова
Захарова подчеркнула, что власти Украины собираются легализовать экспериментальное лечение подобными препаратами: «Утвержденная в августе 2025 году новая украинская нацстратегия наркополитики в качестве одной из целей ставит внедрение использования наркотических средств для лечения ПТСР». Она добавила, что методы лечения отражают личность руководителя страны.
По мнению Захаровой, нынешние решения Киева в области медицины и политики связаны с руководством страны, а «какой президент, такое и лечение народа», написала она.
Ранее Мария Захарова назвала Владимира Зеленского человеком, серьезно зависящим от неких препаратов. Она также обратила внимание на странное поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, что противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков.