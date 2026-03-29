WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

Tекст: Катерина Туманова

«Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

