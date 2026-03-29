    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня

    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что одной бригаде его армии потребуется не более двух недель для захвата Тегерана.

    Как заявил глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба, Уганде потребуется не более двух недель, чтобы захватить столицу Ирана – Тегеран, передает RT. По его словам, этой задачи сможет добиться всего одна бригада вооружённых сил Уганды.

    В социальной сети X Кайнеругаба написал: «Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны поддержать Израиль в войне с Ираном при угрозе его уничтожения.

    Ранее этот угандийский военачальник в соцсети пообещал захватить Тегеран за 72 часа и отправить на помощь Израилю «угандийских братьев».

    На Ближнем Востоке обострившийся иранский конфликт уже превратился в общеевропейскую проблему из-за вовлечения все большего числа государств.

    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    28 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной ракетной и беспилотной атаки Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожен американский самолет-заправщик.

    О нанесённом по американской авиабазе Принц Султан ударе сообщил представитель центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС. По его словам, операция была проведена ночью и включала применение ракет и беспилотников.

    «Прошлой ночью расположение американских войск на базе в Эль-Харж (Саудовская Аравия) было целью ракетной и беспилотной операции Корпуса стражей исламской революции. В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолета получили повреждения и выведены из строя», – заявил представитель иранского командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военных получили ранения. Ранее пять американских самолетов-заправщиков на этой базе получили повреждения в ходе ракетного удара Ирана.

    Иранские силы в отдельной операции по столице Саудовской Аравии уничтожили резервуары с авиационным топливом для истребителей США.

    28 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности, отметив необходимость открытого обсуждения таких условий.

    Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины

    Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

    Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

    Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.


    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 09:26 • Новости дня
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений

    Tекст: Мария Иванова

    Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку на военной базе в Саудовской Аравии после повреждений, полученных в небе над Ираном.

    Боевой самолет F-16 ВВС США совершил вынужденную посадку на военной базе на западе Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его данным, истребитель получил повреждения «в иранском воздушном пространстве».

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило в сети, что самолет приземлился на одной из военных баз на Ближнем Востоке. В командовании уточнили, что полет выполнялся после боевого вылета в рамках операции США против Ирана.

    При этом CENTCOM не привело дополнительных подробностей случившегося, не сообщило о характере повреждений F-16 и не раскрыло информацию о состоянии пилота или возможных последствиях инцидента.

    Ранее на этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18, а до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    28 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по убежищам армии США в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель Ирана заявил о ракетном и беспилотном ударе по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощные удары по двум убежищам армии США в Дубае, где находились более 500 американских солдат. Официальный представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что атаки были осуществлены ракетами и беспилотниками, передает РИА «Новости».

    По словам Зольфагари, в первом убежище находились более 400 военных, во втором – свыше 100. «Им был нанесен очень сильный урон», – заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

    Ранее в субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане. Кроме того, в результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что почти 290 американских военных получили ранения в конфликте с Ираном.

    28 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    AP: От ударов Ирана по базе США в Саудовской Аравии пострадали 29 военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии на этой неделе пострадали 29 американских военных, пишут западные информагентства.

    Не менее 29 американских военных были ранены в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в восточной части Саудовской Аравии на этой неделе, пишет РИА «Новости», ссылаясь на агентство Associated Press. В публикации говорится: «Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии в ходе атаки в пятницу, в результате которой пострадали по меньшей мере 15 военнослужащих, в том числе пятеро получили серьезные ранения».

    Ранее на этой неделе база уже подвергалась атакам, и в результате одного из инцидентов были ранены еще 14 американских военнослужащих. Таким образом, общее число пострадавших за неделю достигло 29 человек.

    При этом агентство Reuters, ссылаясь на анонимного представителя США, сообщает о 12 пострадавших американских военных в ходе ракетного удара по базе в пятницу. В то же время иранские вооруженные силы оценивают потери США на Ближнем Востоке от 600 до 800 убитых и около пяти тысяч раненых.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии получили ранения десять американских военных. До этого, в среду телеканал CNN сообщил, что почти 290 американских военных пострадали в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили о готовности нарастить удары по США и Израилю.


    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

