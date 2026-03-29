Аэропорты Внуково и Домодедово стали обслуживать рейсы по согласованию

Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. При этом статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово.

Напомним, ранее в ночь на воскресенье Росавиация временно ограничила полеты в пяти аэропортах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ в ночь на воскресенье.

