Песков: Президент получит отчет о визите российских депутатов в США

Названы главные интриги предстоящих выборов в Госдуму

Политологи: Интригу выборов в Госдуму создаст борьба трех партий за второе место

Tекст: Олег Исайченко

В парламентской кампании 2026 года можно выделить три основных направления: системное, электоральное и конъюнктурное, связанное с повесткой дня, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры. Системная роль этих выборов, по его словам, высока, поскольку они проходят после убедительной победы Владимира Путина на президентских выборах 2024 года – тогда явка превысила 77%, а действующий президент набрал более 87%.

При этом думская кампания пройдет впервые в условиях специальной военной операции. На этом фоне общество, мобилизованное вокруг национального лидера, формирует новые запросы к системе власти.

По словам Чеснакова, в отличие от президентской кампании, где в центре внимания находится личность, думские выборы носят идеологический характер. Здесь соревнуются носители ценностей и идеологий. От их слоганов и смыслов зависит не только победа, но и то, в каком легитимном процентном выражении будет сформирован запрос общества.

Честность и безопасность

Важным фактором кампании станет безопасность. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов напомнил, что есть достоверная информация о подготовке странами Запада провокаторов для подрывной деятельности на выборах. По словам спикера, их цель – внедрение агентов влияния в представительные органы власти для создания иллюзии отсутствия поддержки президента, снижения легитимности парламента и дискредитации российской избирательной системы. Эксперт также указал на угрозу распространения дезинформации и фейков, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что эти выборы являются историческими, поскольку проводятся на фоне СВО, и важны для подтверждения приверженности России демократии и конституционным принципам.

Высокий уровень участия общества в выборах подтверждают и социологи. Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, привел данные опроса, проведенного с 9 по 15 марта: 62% заявляют о том, что они в той или иной степени готовы принять участие в предстоящих выборах.

Обострение борьбы за второе место

Что касается партийных раскладов, то, согласно данным исследования, показатели «Единой России» значимо растут – голосовать за нее готовы более 31% опрошенных. Ключевая интрига кампании – борьба за второе место. Традиционно на него претендовала КПРФ, но сейчас о своих притязаниях заявили две другие парламентские партии – ЛДПР и «Новые люди». Последние, по словам социолога, сейчас занимают вторую строчку рейтинга с показателем 10,7%.

Схожие тенденции фиксирует и фонд «Общественное мнение». Управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова сообщила, что согласно результатам поквартирного опроса за март, за «Единую Россию» готовы отдать голос 40% респондентов. В этом же рейтинге ЛДПР набирает 9%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 4%, «Справедливая Россия» – 3%. Разрыв минимальный, что создает дополнительную интригу.

Эксперты также объяснили разницу между данными ФОМ и ВЦИОМ. Как уточнил политолог Павел Данилин, «представленные социологами в презентациях данные – ориентировочные, прогнозные», а «самые точные – мы увидим, конечно, ближе к концу избирательной кампании». По его словам, сценарии кампании могут несколько раз меняться на фоне перераспределения внимания избирателей.

Три драйвера «Единой России»

Переходя к партийным кампаниям, политолог Константин Костин выделил три драйвера электорального потенциала «Единой России»: акцентированная поддержка президента, привлечение популярных региональных политиков (как правило, глав субъектов) и массированная медийная кампания.

Он также указал, что Дмитрий Медведев сформировал программный штаб, для работы в котором были приглашены авторитетные профессионалы из самых разных сфер и отраслей. Цель работы их над народной программой – партийного плана развития страны и регионов, сформированного на основе предложений граждан и поддержанного президентом – сделать ее максимально отвечающей запросам граждан.

Сильные и слабые стороны других партий

Игорь Чересиз, победитель Конкурса социальных архитекторов, коснулся перспектив других парламентских сил. По его мнению, у КПРФ есть устойчивая идеология и электоральное ядро, но это партия прошлого с консервативным подходом к кампаниям и отсутствием инновационных идей. ЛДПР, наоборот, активна в регионах. Однако ее слабость – привязка к фигуре Владимира Жириновского, а сама партия зачастую выступает как «второй выбор» для сторонников власти, не желающих голосовать за «Единую Россию».

В свою очередь, «Новые люди» повышают информационную активность, продвигают востребованные у своих сторонников инициативы. Спикер отметил, что партию поддерживает не только молодежь, но и другие возрастные группы. Еще один фактор успеха – способность лидера Алексея Нечаева создавать ярких публичных лиц для разных аудиторий и регионов, не фокусируя внимание исключительно на себе.

Малые партии тоже активны

Политолог Анна Федорова описала расклад среди малых партий, которые не всегда копируют парламентскую повестку, а сосредоточены на нишевых вопросах. По ее словам, «Партия пенсионеров» выглядит неплохо: она сделала ставку на персональное обновление, а ее лидер Эрик Праздников активно работает в цифровой среде. У партии есть понятные направления работы – возможное возвращение к теме социального кодекса и мониторинг цен на продукты. Что важно, на ее стороне глобальные тренды: население стареет. Если партии удастся закрепиться в этой растущей аудитории, у нее появятся реальные шансы.

«Родина» Алексея Журавлева, по мнению эксперта, находится в положении «восставшего политического феникса» – к ней могут присоединиться другие яркие политики, например Захар Прилепин. В то же время поведение «Яблока», как отметила Федорова, нерационально: партия делает все, чтобы никуда не избраться, хотя ранее на муниципальных выборах ей удавалось мобилизовать часть своих сторонников. В свою очередь «Зеленая альтернатива» из-за собственных ошибок потеряла право выдвигаться без сбора подписей.

Иначе ситуация выглядит у «Зеленых». Партия создает большое количество новостных поводов в разных регионах: ее активисты проводят небольшие экологические акции, выступают в экологических советах, и это довольно ценный ресурс. Интерес молодого поколения к экологии – не миф, а реальность. Возможно, эти тезисы «Зеленые» могли бы предложить молодой аудитории и стать для нее вполне комфортным выбором на голосовании.

«Помимо партийных брендов, существует огромный фактор личности – особенно на небольших выборах. Поэтому если малые партии сформулируют предложение для ярких региональных политиков, которые пока не договорились с другими акторами, это значительно повысит их шансы», – заключила Федорова.