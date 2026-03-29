    29 марта 2026, 01:40 • Новости дня

    Жителей поселка Кундухова в Гудермесе эвакуируют из-за подтопления

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате паводка на реке Гумс в Гудермесе был подтоплен поселок Кундухова, жители которого эвакуируются в безопасные зоны, сообщили в администрации Гудермесского района Чечни.

    Экстренные службы проводят эвакуацию жителей поселка Кундухова, задействованы глава района, руководство полиции и сотрудники оперативных служб.

    «Река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухова в городе Гудермес. В настоящее время проводится эвакуация жителей. <...> Жителям оказывается вся необходимая помощь», – сообщили ТАСС в администрации Гудермесского района Чечни.

    Эвакуированных размещают в пунктах временного размещения, которые организованы на базе школ и спорткомплекса. В регионе действует режим повышенной готовности из-за сильных дождей, приведших к перебоям с электричеством, повреждениям мостов и оползням.

    До конца суток 29 марта действует штормовое предупреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр 19 марта сообщал о выходе рек из берегов в нескольких регионах России. Железнодорожный мост на перегоне Каякент – Берикей разрушился в Дагестане. Власти Чечни вслед за Дагестаном приняли решение усилить меры реагирования после сильных осадков в республике. Стихия привела к перебоям с электроснабжением и подтоплениям на отдельных территориях.

    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    28 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    В Махачкале после дождей ввели режим ЧС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул железнодорожный мост, а в Махачкале подтопления привели к введению режима ЧС и эвакуации десятков жителей с затопленных улиц, сообщают местные власти.

    Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава города Корголи Корголиев, отметив, что ограничено движение автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку Ярык-Су. По его словам, после обрушения проводится постоянный мониторинг ситуации, а все службы работают на месте происшествия, пишет РИА «Новости».

    В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации, службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, проводится ликвидация последствий стихии и организация помощи пострадавшим жителям. Основной удар стихии пришёлся на частный сектор: более 80 человек, среди которых трое детей, эвакуировали из подтопленных домов на улице Заречная.

    В МЧС России по Дагестану уточнили, что причиной подтопления стали засоры в сточной канаве, из-за которых уровень воды в некоторых местах достигал полутора метров. После расчистки засора уровень воды стал снижаться. Также подтопления зафиксированы на улице Перова, где пострадали пять домов и шесть автомобилей; спасатели продолжают эвакуацию местных жителей.

    Ранее Гидрометцентр сообщил, что вода вышла на пойму в 12 регионах России. В частности, в Московской области под угрозой весеннего подтопления в 2026 году окажутся почти восемь тысяч жителей и 575 жилых домов в 106 населенных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году.


    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    28 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.

    Популярная блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выложила в соцсетях видео из больницы, пишет Ura.ru. Она рассказала, что при обращении в государственное медучреждение не смогла получить необходимую помощь: «Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – заявила Чекалина.

    Блогер выразила сожаление, что из-за сложностей с доступом к врачам болезнь была выявлена не на ранней стадии. Она призналась, что сейчас страдает от метастазов в ногах, что затрудняет передвижение и не позволяет ей держать ребенка на руках. Лерчек эмоционально подчеркнула: «Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить!»

    По словам жениха Чекалиной и отца ее ребенка Луиса Сквиччиарини, ей назначены три метода лечения: химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с интервалом примерно раз в три недели. Чекалина продолжает бороться с болезнью и проходит сразу несколько курсов терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной из-за тяжелого онкологического заболевания.

    Позже Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей. После этого стало известно, что Лерчек перестала видеть правым глазом.


    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    28 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Захарова: Украина страдает «синдромом Зеленского»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию о применении психотропных веществ украинскими военными, отметив намерение легализовать подобное лечение на Украине.

    Украина страдает «синдромом Зеленского», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию издания EU Observer о лечении украинских военных с помощью наркотиков-психоделиков.

    По словам дипломата, в статье описывается, как всё больше украинцев используют психотропные вещества, включая МДМА (экстази), чтобы справиться с психическими проблемами.

    «Статья – огонь. Синдром Зеленского – так назовут то, чем болеет сейчас соседняя страна. Авторы на голубом глазу, а лучше сказать – на расширенном зрачке рассказывают об опыте применения психотропных веществ, в том числе МДМА, также известном как »экстази«, все большим числом украинцев для преодоления психических проблем», – написала Захарова

    Захарова подчеркнула, что власти Украины собираются легализовать экспериментальное лечение подобными препаратами: «Утвержденная в августе 2025 году новая украинская нацстратегия наркополитики в качестве одной из целей ставит внедрение использования наркотических средств для лечения ПТСР». Она добавила, что методы лечения отражают личность руководителя страны.

    По мнению Захаровой, нынешние решения Киева в области медицины и политики связаны с руководством страны, а «какой президент, такое и лечение народа», написала она.

    Ранее Мария Захарова назвала Владимира Зеленского человеком, серьезно зависящим от неких препаратов. Она также обратила внимание на странное поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Напомним, что противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков.

    28 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Финский политик Мема высмеял антироссийскую линию Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Финский политик Армандо Мема подверг критике антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас, заявив, что ее действия вредят отношениям между США и ЕС.

    Антироссийская риторика главы евродипломатии Каи Каллас вызвала насмешки у финского политика Армандо Мема, который является членом партии «Альянс свободы», передает РИА «Новости».

    В своем комментарии в соцсети Мема отметил, что ухудшение отношений между США и ЕС заметно во всех сферах, включая НАТО, а Каллас постоянно ведет себя глупо.

    Мема подчеркнул, что в условиях, когда партнерство с США крайне важно для европейской безопасности и преодоления энергетического кризиса, дипломат ЕС только усугубляет ситуацию своей антироссийской позицией.

    Ранее Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи».

    Каллас раскритиковала действия Вашингтона за недостаточное давление на Москву, что вызвало угрозу выхода США из переговоров со стороны Рубио.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о фактическом игнорировании Каи Каллас европейскими коллегами и госсекретарём США Марко Рубио.

    28 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Пашинян назвал Россию другом и анонсировал скорый приезд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о запланированной поездке в Россию и подчеркнул дружественные отношения между странами.

    Во время встречи с жителями Еревана премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что намерен в ближайшее время посетить Россию, передает РИА «Новости». Он отметил, что связи между двумя государствами продолжают поддерживаться, несмотря на озабоченности некоторых граждан. Одна из участниц встречи выразила просьбу не разрывать отношения с Россией, объяснив это тем, что ее родственники проживают на территории страны.

    В ответ Пашинян заверил, что Армения не собирается отходить от России. Он заявил: «Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи». Также премьер напомнил, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне, подчеркнув историческую связь двух народов.

    Пашинян особо подчеркнул статус России, назвав ее другом Армении. «Она наш друг», – сказал Пашинян о России.

    Ранее Пашинян заявил о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным и возможных трудностях с участием в мероприятиях ЕАЭС из-за выборов. До этого Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер также отметил фазу трансформации отношений с Россией и отсутствие планов по выводу российской военной базы из Гюмри.


    28 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    Стали известны обвинения в адрес задержанных чиновников Челябинска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Челябинске двое чиновников были задержаны по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сумма ущерба бюджету оценивается в 150 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    Ущерб бюджету от действий задержанных в Челябинске двух чиновников составил около 150 млн рублей. По данным правоохранительных органов, речь идет о подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями.

    «Ущерб бюджету от их действий оценивается примерно в 150 миллионов рублей», – сообщил источник РИА «Новости». В настоящее время оба фигуранта дела задержаны, ведется следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Челябинске сотрудники УФСБ задержали заместителя главы администрации города Александра Астахова. Правоохранительные органы также задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова.

    Ранее в этом же городе по подозрению в коррупции арестовали начальника исправительной колонии № 11.


    28 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    L' AntiDiplomatico предупредила киевский режим о «сгущающихся над ним тучах»

    Tекст: Катерина Туманова

    Не слишком радужные отношения между двумя сторонами Атлантики значительно влияют на киевский режим и позволяют заявлять не только о свинцовом небе над ним, но и вполне грозовыми тучами, отметило издание L' AntiDiplomatico.

    В материале Фабрицио Поджи отмечен тот факт, что новости об Украине в последнее время довольно печальны для режима.

    «Например, если до вчерашнего дня ситуация для Киева уже казалась проблематичной, когда Bloomberg сообщал, что у Украины может хватить средств на военные операции только до июня, то теперь появились «новости», опубликованные Politico, о том, что чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа предупреждают о возможном прекращении поставок американского оружия в Украину в ближайшие месяцы», – пишет L' AntiDiplomatico.

    Автор напоминает, что Пентагон теперь отдает приоритет использованию своего оружия в войне в Иране.

    Кроме того, другие источники сообщают, что «из-за резкого роста цен на топливо украинская армия вынуждена ограничивать использование военной техники на некоторых участках фронта», а запасов дизельного топлива, по всей видимости, хватит только до конца марта.

    «Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что оно затянуто грозовыми тучами», – подчеркивает Поджи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Глава киевского режима запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины. Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года. Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах.


    28 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Жителей Дагестана после наводнения призвали кипятить воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Дагестане после сильных дождей повысилась мутность воды, а девять сел остались без транспортного сообщения из-за разрушенного моста, сообщили местные власти.

    Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после обильных осадков и подтоплений, вызвавших перебои в работе электроснабжения и водоснабжения в регионе.

    В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, сотрудники МЧС эвакуируют людей из затопленных домов, а медицинские учреждения переведены в режим особой готовности. Ситуация осложняется тем, что в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт из-за повышения уровня реки Курах-чай, в результате чего девять населенных пунктов с населением 3688 человек остались без транспортного сообщения. Объездных дорог нет.

    В Хасавюрте также произошло обрушение пешеходного моста через реку Ярыксу, ведущего на рынок, в результате подмыва опор. Никто не пострадал, и имеются обходные пути, сообщили в МЧС.

    Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей. А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    28 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    УФСБ задержало начальника управления ЖКХ Челябинска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы сообщили журналистам о задержании начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова сотрудниками УФСБ.

    Начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов задержан сотрудниками УФСБ. Об этом РИА «Новости» сообщили представители правоохранительных органов региона, отметив, что Храмцов также был задержан, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    В Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области пока не дают официальных комментариев. Подробности дела и причины задержания Храмцова также не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Челябинске задержали заместителя главы города Александра Астахова. Ранее в этом же городе арестовали начальника исправительной колонии № 11 по подозрению в коррупции.

    До этого Следственный комитет задержал и предъявил обвинение во взятке заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику.


    28 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    ФСБ задержала замглавы Челябинска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы администрации Челябинска Александр Астахов задержан сотрудниками УФСБ, пока мотивы задержания не раскрываются.

    Сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Челябинска Александра Астахова. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах региона.

    Собеседник агентства заявил: «Астахов задержан УФСБ». Подробности задержания и причины, по которым был задержан чиновник, пока не раскрываются. Официальных комментариев от администрации Челябинска и региона на данный момент не поступало.

    Ранее в Челябинске арестовали начальника исправительной колонии № 11 по подозрению в коррупции. До этого Следственный комитет задержал и предъявил обвинение во взятке замгубернатора Челябинской области Андрею Фалейчику за аренду лагеря «Юность» в 2021–2023 годах.

    А перед Новым годом сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замначальника управления собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взяток.


    28 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Суд арестовал замглавы Сочи на два месяца за злоупотребления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец проведет два месяца под стражей по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в городском суде.

    Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец был арестован сроком на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия о заключении чиновника под стражу и признал его обоснованным. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Горобец обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ.

    Срок ареста установлен до 26 мая 2026 года. В сообщении суда подчеркивается, что решение принято после тщательного изучения всех обстоятельств дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники ФСБ задержали в Сочи заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации. Вице-мэра Сочи Евгения Горобца заподозрили в использовании служебного положения для устройства 25-летней дочери в коммерческую фирму в обмен на покровительство и лоббирование интересов компании.

    Ранее в субботу директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева суд отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве.


