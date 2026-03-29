L' AntiDiplomatico предупредила киевский режим о «сгущающихся над ним тучах»

Tекст: Катерина Туманова

В материале Фабрицио Поджи отмечен тот факт, что новости об Украине в последнее время довольно печальны для режима.

«Например, если до вчерашнего дня ситуация для Киева уже казалась проблематичной, когда Bloomberg сообщал, что у Украины может хватить средств на военные операции только до июня, то теперь появились «новости», опубликованные Politico, о том, что чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа предупреждают о возможном прекращении поставок американского оружия в Украину в ближайшие месяцы», – пишет L' AntiDiplomatico.

Автор напоминает, что Пентагон теперь отдает приоритет использованию своего оружия в войне в Иране.

Кроме того, другие источники сообщают, что «из-за резкого роста цен на топливо украинская армия вынуждена ограничивать использование военной техники на некоторых участках фронта», а запасов дизельного топлива, по всей видимости, хватит только до конца марта.

«Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что оно затянуто грозовыми тучами», – подчеркивает Поджи.

