    28 марта 2026, 23:50 • Новости дня

    МИД России потребовал расследовать убийство журналистов на юге Ливана

    Tекст: Катерина Туманова

    Армия обороны Израиля заявила, что среди пассажиров автомобиля, по которому был совершен ракетный удар, якобы находились террористы, которые притворялись журналистами, с чем категорически не согласны российские дипломаты.

    «Дело тут даже не в том, как отреагируют на такое нападение профильные международные структуры, и отреагируют ли вообще. Их профессиональная слепота уже давно никого не удивляет. Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», – сказано в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении.

    Дипломаты МИД России напомнили, что, как и в случае подобных трагедий прежде, будут «настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда».

    Ранее МИД России выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов, осудив удар Израиля по журналистам на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала

    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    28 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии

    Иранский удар повредил три самолета США на базе Принц Султан в Саудовской Аравии

    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии
    @ Staff Sgt. Charles Fultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной ракетной и беспилотной атаки Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожен американский самолет-заправщик.

    О нанесённом по американской авиабазе Принц Султан ударе сообщил представитель центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС. По его словам, операция была проведена ночью и включала применение ракет и беспилотников.

    «Прошлой ночью расположение американских войск на базе в Эль-Харж (Саудовская Аравия) было целью ракетной и беспилотной операции Корпуса стражей исламской революции. В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолета получили повреждения и выведены из строя», – заявил представитель иранского командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военных получили ранения. Ранее пять американских самолетов-заправщиков на этой базе получили повреждения в ходе ракетного удара Ирана.

    Иранские силы в отдельной операции по столице Саудовской Аравии уничтожили резервуары с авиационным топливом для истребителей США.

    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    Лихачев: Новый удар по АЭС «Бушер» создал угрозу ядерной безопасности

    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»
    @ Hossein Fatemi/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    28 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле

    Хуситы ударили баллистическими ракетами по израильским военным объектам

    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле
    @ Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Баллистический удар по военным объектам на юге Израиля стал первым подобным действием хуситов из Йемена с начала нынешней эскалации.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам, сообщает РИА «Новости».

    По информации движения, атака была совершена в субботу в поддержку Ирана, который, по их словам, подвергается ударам со стороны США и Израиля.

    В официальном заявлении хуситов говорится: «Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины». Других подробностей о результатах обстрела в заявлении не приводится.

    Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по израильским целям в районе Иерусалима.

    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    28 марта 2026, 09:26 • Новости дня
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений

    Американский F-16 получил повреждения над Ираном и сел в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку на военной базе в Саудовской Аравии после повреждений, полученных в небе над Ираном.

    Боевой самолет F-16 ВВС США совершил вынужденную посадку на военной базе на западе Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его данным, истребитель получил повреждения «в иранском воздушном пространстве».

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило в сети, что самолет приземлился на одной из военных баз на Ближнем Востоке. В командовании уточнили, что полет выполнялся после боевого вылета в рамках операции США против Ирана.

    При этом CENTCOM не привело дополнительных подробностей случившегося, не сообщило о характере повреждений F-16 и не раскрыло информацию о состоянии пилота или возможных последствиях инцидента.

    Ранее на этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18, а до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Власти Ирана снизили возраст призыва в армию до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    В Махачкале после дождей ввели режим ЧС

    В Махачкале после дождей введен режим ЧС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул железнодорожный мост, а в Махачкале подтопления привели к введению режима ЧС и эвакуации десятков жителей с затопленных улиц, сообщают местные власти.

    Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава города Корголи Корголиев, отметив, что ограничено движение автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку Ярык-Су. По его словам, после обрушения проводится постоянный мониторинг ситуации, а все службы работают на месте происшествия, пишет РИА «Новости».

    В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации, службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, проводится ликвидация последствий стихии и организация помощи пострадавшим жителям. Основной удар стихии пришёлся на частный сектор: более 80 человек, среди которых трое детей, эвакуировали из подтопленных домов на улице Заречная.

    В МЧС России по Дагестану уточнили, что причиной подтопления стали засоры в сточной канаве, из-за которых уровень воды в некоторых местах достигал полутора метров. После расчистки засора уровень воды стал снижаться. Также подтопления зафиксированы на улице Перова, где пострадали пять домов и шесть автомобилей; спасатели продолжают эвакуацию местных жителей.

    Ранее Гидрометцентр сообщил, что вода вышла на пойму в 12 регионах России. В частности, в Московской области под угрозой весеннего подтопления в 2026 году окажутся почти восемь тысяч жителей и 575 жилых домов в 106 населенных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году.


    28 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице

    Онкобольная блогер Лерчек рассказала о тяжелых условиях в больнице

    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице
    @ Михаил Воскресенский/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.

    Популярная блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выложила в соцсетях видео из больницы, пишет Ura.ru. Она рассказала, что при обращении в государственное медучреждение не смогла получить необходимую помощь: «Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – заявила Чекалина.

    Блогер выразила сожаление, что из-за сложностей с доступом к врачам болезнь была выявлена не на ранней стадии. Она призналась, что сейчас страдает от метастазов в ногах, что затрудняет передвижение и не позволяет ей держать ребенка на руках. Лерчек эмоционально подчеркнула: «Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить!»

    По словам жениха Чекалиной и отца ее ребенка Луиса Сквиччиарини, ей назначены три метода лечения: химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с интервалом примерно раз в три недели. Чекалина продолжает бороться с болезнью и проходит сразу несколько курсов терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной из-за тяжелого онкологического заболевания.

    Позже Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей. После этого стало известно, что Лерчек перестала видеть правым глазом.


    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Рейс из Белграда в Петербург завершился инцидентом в Хельсинки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    28 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по убежищам армии США в Дубае

    КСИР сообщил о поражении двух убежищ США с более чем 500 солдатами в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель Ирана заявил о ракетном и беспилотном ударе по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощные удары по двум убежищам армии США в Дубае, где находились более 500 американских солдат. Официальный представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что атаки были осуществлены ракетами и беспилотниками, передает РИА «Новости».

    По словам Зольфагари, в первом убежище находились более 400 военных, во втором – свыше 100. «Им был нанесен очень сильный урон», – заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

    Ранее в субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане. Кроме того, в результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что почти 290 американских военных получили ранения в конфликте с Ираном.

    28 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    AP: От ударов Ирана по базе США в Саудовской Аравии пострадали 29 военных

    AP: Иранские удары по базе в Саудовской Аравии ранили 29 военных США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии на этой неделе пострадали 29 американских военных, пишут западные информагентства.

    Не менее 29 американских военных были ранены в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в восточной части Саудовской Аравии на этой неделе, пишет РИА «Новости», ссылаясь на агентство Associated Press. В публикации говорится: «Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии в ходе атаки в пятницу, в результате которой пострадали по меньшей мере 15 военнослужащих, в том числе пятеро получили серьезные ранения».

    Ранее на этой неделе база уже подвергалась атакам, и в результате одного из инцидентов были ранены еще 14 американских военнослужащих. Таким образом, общее число пострадавших за неделю достигло 29 человек.

    При этом агентство Reuters, ссылаясь на анонимного представителя США, сообщает о 12 пострадавших американских военных в ходе ракетного удара по базе в пятницу. В то же время иранские вооруженные силы оценивают потери США на Ближнем Востоке от 600 до 800 убитых и около пяти тысяч раненых.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии получили ранения десять американских военных. До этого, в среду телеканал CNN сообщил, что почти 290 американских военных пострадали в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили о готовности нарастить удары по США и Израилю.


