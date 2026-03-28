МИД России потребовал расследовать убийство журналистов на юге Ливана

«Дело тут даже не в том, как отреагируют на такое нападение профильные международные структуры, и отреагируют ли вообще. Их профессиональная слепота уже давно никого не удивляет. Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», – сказано в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении.

Дипломаты МИД России напомнили, что, как и в случае подобных трагедий прежде, будут «настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда».

Ранее МИД России выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов, осудив удар Израиля по журналистам на юге Ливана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.