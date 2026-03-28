  Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон
    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня

    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    26 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений между российскими депутатами и американскими конгрессменами прозвучала инициатива о проведении товарищеских матчей сборных России и США по хоккею и футболу, а также о возвращении российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2028 года.

    В США обсуждают возможность проведения товарищеских матчей между сборными России и США по хоккею и футболу, передает РИА «Новости». Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова после переговоров с членами Конгресса США. Кроме матчей по хоккею и футболу, поднимался вопрос об организации гольф-турнира.

    Журова подчеркнула, что обсуждение матчей должно происходить на уровне федераций, но парламентарии готовы поддержать подобные инициативы. По ее словам, идеи проведения спортивных встреч находят поддержку с обеих сторон.

    Также Журова рассказала, что американские коллеги выступают за возвращение российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам депутата, представители Конгресса США считают важным полное представительство всех стран на Играх, однако решение остается за Международным олимпийским комитетом.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    В сентябре Российский футбольный союз объяснил текущее состояние переговоров об организации товарищеского матча между сборными России и США.

    Американский лидер одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    @ Andrew Thomas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    26 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены получили приглашение в Москву и обдумывают ответный визит, обсуждая формат возможной поездки и состав делегации, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву и сейчас рассматривают возможность направления своей делегации с ответным визитом, передает РИА «Новости». Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

    «Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации Конгресса с ответным визитом в будущем», – заявила Луна агентству.

    По словам Луны, на встрече в Вашингтоне присутствовали пять членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной думы. Она отметила, что обсуждение состоялось в конструктивном ключе и стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами и обсудила возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    26 марта 2026, 23:21 • Новости дня
    Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Были введены санкции против российских компаний ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть». Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД России также прокомментировал действия США по поводу поставок российской нефти. По его словам, танкеры, с которых американские власти якобы «разрешили» продавать российскую нефть, и ранее самостоятельно следовали к своим пунктам назначения.

    Лавров выразил мнение, что официальные заявления американских властей о «благосклонности» по отношению к экспорту российской нефти не отражают сути происходящего. Он подчеркнул, что реальное движение танкеров от этого не изменилось и поставки продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» в октябре. После начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    26 марта 2026, 17:55 • Новости дня
    Названы главные интриги предстоящих выборов в Госдуму

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Единая Россия» остается лидером социологических опросов на выборах в Госдуму 2026 года. Главная интрига кампании развернется вокруг борьбы за второе место, на которое претендуют ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Уникальность предстоящих выборов еще и в том, что они впервые пройдут в условиях специальной военной операции. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного партийной активности на старте избирательной кампании.

    В парламентской кампании 2026 года можно выделить три основных направления: системное, электоральное и конъюнктурное, связанное с повесткой дня, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры. Системная роль этих выборов, по его словам, высока, поскольку они проходят после убедительной победы Владимира Путина на президентских выборах 2024 года – тогда явка превысила 77%, а действующий президент набрал более 87%.

    При этом думская кампания пройдет впервые в условиях специальной военной операции. На этом фоне общество, мобилизованное вокруг национального лидера, формирует новые запросы к системе власти.

    По словам Чеснакова, в отличие от президентской кампании, где в центре внимания находится личность, думские выборы носят идеологический характер. Здесь соревнуются носители ценностей и идеологий. От их слоганов и смыслов зависит не только победа, но и то, в каком легитимном процентном выражении будет сформирован запрос общества.

    Честность и безопасность

    Важным фактором кампании станет безопасность. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов напомнил, что есть достоверная информация о подготовке странами Запада провокаторов для подрывной деятельности на выборах. По словам спикера, их цель – внедрение агентов влияния в представительные органы власти для создания иллюзии отсутствия поддержки президента, снижения легитимности парламента и дискредитации российской избирательной системы. Эксперт также указал на угрозу распространения дезинформации и фейков, созданных с помощью искусственного интеллекта.

    Он подчеркнул, что эти выборы являются историческими, поскольку проводятся на фоне СВО, и важны для подтверждения приверженности России демократии и конституционным принципам.

    Высокий уровень участия общества в выборах подтверждают и социологи. Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, привел данные опроса, проведенного с 9 по 15 марта: 62% заявляют о том, что они в той или иной степени готовы принять участие в предстоящих выборах.

    Обострение борьбы за второе место

    Что касается партийных раскладов, то, согласно данным исследования, показатели «Единой России» значимо растут – голосовать за нее готовы более 31% опрошенных. Ключевая интрига кампании – борьба за второе место. Традиционно на него претендовала КПРФ, но сейчас о своих притязаниях заявили две другие парламентские партии – ЛДПР и «Новые люди». Последние, по словам социолога, сейчас занимают вторую строчку рейтинга с показателем 10,7%.

    Схожие тенденции фиксирует и фонд «Общественное мнение». Управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова сообщила, что согласно результатам поквартирного опроса за март, за «Единую Россию» готовы отдать голос 40% респондентов. В этом же рейтинге ЛДПР набирает 9%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 4%, «Справедливая Россия» – 3%. Разрыв минимальный, что создает дополнительную интригу.

    Эксперты также объяснили разницу между данными ФОМ и ВЦИОМ. Как уточнил политолог Павел Данилин, «представленные социологами в презентациях данные – ориентировочные, прогнозные», а «самые точные – мы увидим, конечно, ближе к концу избирательной кампании». По его словам, сценарии кампании могут несколько раз меняться на фоне перераспределения внимания избирателей.

    Три драйвера «Единой России»

    Переходя к партийным кампаниям, политолог Константин Костин выделил три драйвера электорального потенциала «Единой России»: акцентированная поддержка президента, привлечение популярных региональных политиков (как правило, глав субъектов) и массированная медийная кампания.

    Он также указал, что Дмитрий Медведев сформировал программный штаб, для работы в котором были приглашены авторитетные профессионалы из самых разных сфер и отраслей. Цель работы их над народной программой – партийного плана развития страны и регионов, сформированного на основе предложений граждан и поддержанного президентом – сделать ее максимально отвечающей запросам граждан.

    Сильные и слабые стороны других партий

    Игорь Чересиз, победитель Конкурса социальных архитекторов, коснулся перспектив других парламентских сил. По его мнению, у КПРФ есть устойчивая идеология и электоральное ядро, но это партия прошлого с консервативным подходом к кампаниям и отсутствием инновационных идей. ЛДПР, наоборот, активна в регионах. Однако ее слабость – привязка к фигуре Владимира Жириновского, а сама партия зачастую выступает как «второй выбор» для сторонников власти, не желающих голосовать за «Единую Россию».

    В свою очередь, «Новые люди» повышают информационную активность, продвигают востребованные у своих сторонников инициативы. Спикер отметил, что партию поддерживает не только молодежь, но и другие возрастные группы. Еще один фактор успеха – способность лидера Алексея Нечаева создавать ярких публичных лиц для разных аудиторий и регионов, не фокусируя внимание исключительно на себе.

    Малые партии тоже активны

    Политолог Анна Федорова описала расклад среди малых партий, которые не всегда копируют парламентскую повестку, а сосредоточены на нишевых вопросах. По ее словам, «Партия пенсионеров» выглядит неплохо: она сделала ставку на персональное обновление, а ее лидер Эрик Праздников активно работает в цифровой среде. У партии есть понятные направления работы – возможное возвращение к теме социального кодекса и мониторинг цен на продукты. Что важно, на ее стороне глобальные тренды: население стареет. Если партии удастся закрепиться в этой растущей аудитории, у нее появятся реальные шансы.

    «Родина» Алексея Журавлева, по мнению эксперта, находится в положении «восставшего политического феникса» – к ней могут присоединиться другие яркие политики, например Захар Прилепин. В то же время поведение «Яблока», как отметила Федорова, нерационально: партия делает все, чтобы никуда не избраться, хотя ранее на муниципальных выборах ей удавалось мобилизовать часть своих сторонников. В свою очередь «Зеленая альтернатива» из-за собственных ошибок потеряла право выдвигаться без сбора подписей.

    Иначе ситуация выглядит у «Зеленых». Партия создает большое количество новостных поводов в разных регионах: ее активисты проводят небольшие экологические акции, выступают в экологических советах, и это довольно ценный ресурс. Интерес молодого поколения к экологии – не миф, а реальность. Возможно, эти тезисы «Зеленые» могли бы предложить молодой аудитории и стать для нее вполне комфортным выбором на голосовании.

    «Помимо партийных брендов, существует огромный фактор личности – особенно на небольших выборах. Поэтому если малые партии сформулируют предложение для ярких региональных политиков, которые пока не договорились с другими акторами, это значительно повысит их шансы», – заключила Федорова.

    26 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    Завершилась встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами, в ходе которых обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США, сообщает ТАСС. Встречу прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, «первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше».

    Никонов подчеркнул, что на встрече обсуждалась возможность возобновления диалога между парламентами России и США. Он отметил, что контакты могут быть восстановлены, если стороны продолжат предпринимать шаги к сближению позиций. Подробности обсуждавшихся тем на встрече пока не раскрываются.

    Делегация Госдумы продолжит выполнение своей программы в рамках визита. Новый раунд переговоров с представителями американского Конгресса может состояться в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    27 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью слова Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности Киеву от вывода войск из Донбасса.

    Рубио обрушился с критикой на Зеленского, комментируя его слова о гарантиях безопасности со стороны США, передает РИА «Новости».

    «Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио сообщил, что США довели до Киева позицию России по Донбассу, и теперь решение остается за украинскими властями. По его словам, если украинская сторона не захочет принимать определенные решения и идти на уступки, боевые действия продолжатся.

    При этом госсекретарь отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не начнут действовать до завершения конфликта. Он подчеркнул, что эту позицию четко донесли до Зеленского.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Делегация Госдумы анонсировала встречу в США с демократами и республиканцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время российская делегация проведет переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий в Соединенных Штатах, что подтвердил вице-спикер Госдумы.

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что представители ГД вскоре отправятся на встречу с американскими конгрессменами, передает ТАСС.

    Он отметил, что в переговорах примут участие члены как Демократической, так и Республиканской партий США, а российскую сторону представят депутаты различных политических сил.

    Чернышов заявил: «Совсем скоро отправляемся на встречу с конгрессменами, будут представители от Соединенных Штатов Америки от двух партий – и республиканцы, и демократы. Мы тоже представляем разные партии».

    Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что в состав делегации вошли депутаты Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    По словам Слуцкого, встреча носит тестовый характер, основной целью стало восстановление диалога между российскими депутатами и американскими законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Главное
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет
    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине
    В Польше упал НЛО
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах
    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан