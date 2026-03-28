    28 марта 2026, 21:41 • Новости дня

    Полиция Израиля начала разгонять антивоенный митинг в центре Тель-Авива

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни противников военной операции в Иране вышли на несогласованный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, полиция разгоняет их силой.

    Сотрудники полиции применили силу для разгона антивоенного митинга, проходившего на театральной площади в центре Тель-Авива, сообщает РИА «Новости».

    Правоохранители вытесняли участников акции, в результате столкновений несколько человек получили травмы.

    Сотни горожан вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военной операцией Израиля против Ирана. Митингующие держали плакаты с антивоенными лозунгами, в том числе написанными на русском языке.

    «Многие в израильском обществе устали от войн, которые нынешнее правительство ведет уже больше двух лет», – заявил один из протестующих.

    Организаторы не получили согласования от полиции, поскольку действующие нормы гражданской обороны запрещают собрания численностью более 50 человек. Власти также указывают на опасность массовых мероприятий на открытом воздухе из-за непрекращающихся атак ракет со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильские полицейские арестовали 25 человек на массовых акциях с перекрытием автомагистралей и требованиями освободить заложников из сектора Газа.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    @ Asad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    27 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Глава Генштаба Израиля предупредил о риске развала армии
    @ Israel Defense Forces/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии, пишет издание Jerusalem Post.

    Как предупредил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, армия Израиля может оказаться под угрозой развала из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

    В своем выступлении на заседании кабинета безопасности Замир заявил: «Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться».

    Ситуация осложняется обострением обстановки на Ближнем Востоке: США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам в регионе.

    В Тель-Авиве подчеркивают, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Соединённые Штаты угрожают уничтожить военный потенциал страны и публично призывают иранских граждан сменить руководство. В то же время власти Ирана заявляют о готовности к обороне и считают бессмысленным возобновлять переговоры в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Израиля Эяль Замир назвал текущий конфликт войной поколения.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане в ответ на атаки США и Израиля по объектам на территории Ирана.

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки на Иран и перевода армии в режим повышенной боеготовности.

    27 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Израиль понес крупнейшие потери в военной технике за 40 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили 21 танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля – это крупнейшие потери для Тель-Авива за последние 40 лет, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

    По информации MWM, большинство бронетехники было сожжено в ходе одного боя между городами Тайбе и Кантара в Палестине, передает «Российская газета». Израильская бронегруппа попала в организованную засаду.

    «Наши бойцы следили за продвижением противника и заманили его в хорошо организованную засаду, где было уничтожено десять танков Merkava, бульдозеры D9 и автомобили HMMWV», – говорится в официальном заявлении «Хезболлы». Остальная техника была поражена ударами противотанковых ракет и FPV-дронов.

    «Хезболла» открыла второй фронт 29 февраля, после нападения Израиля на Иран. В ответ израильская армия начала операцию в Южном Ливане, где ее техника оказалась уязвимой для новых видов оружия.

    Армия Израиля не раскрывает официальные потери, однако в интернете появляются видеоролики с поражениями танков Merkava разными способами. Эксперты отмечают, что успех «Хезболлы» связан с участием элитного шиитского спецназа «Радван», который раньше не применялся против израильских войск.

    Ранее «Хезболла» заявила о проведении 94 операций против Израиля за сутки.

    Накануне «Хезболла» заявила об ударе по штаб-квартире Минобороны Израиля.

    27 марта 2026, 12:24 • Новости дня
    Американист: Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции

    @ Abaca Press/SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – напомнил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами, считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил спикер. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «На это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией», – пояснил политолог, оговорившись, что развитие событий по этому сценарию грозит США большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников.

    Как отмечает Bloomberg, уже после объявления Трампом моратория Иран продолжил нанесение ударов по Израилю и объектам США в странах Персидского залива. Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    27 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в центральной иранской провинции Йезд, сообщила иранская Организация по атомной энергии.

    В заявлении ведомства отмечается: «Завод по производству желтого кека (концентрат урановой руды – прим. ВЗГЛЯД) в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате удара не было зафиксировано выброса радиоактивных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако пострадавших нет благодаря мерам безопасности.

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

    Удары рядом с АЭС «Бушер» могут привести к серьезному радиационному инциденту, по мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.


    27 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла массированный удар по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сотню атак против Израиля, заявив о срыве наступления и выводе из строя 29 танков «Меркава».

    Движение «Хезболла» в Ливане за одни сутки осуществило 94 боевые операции против Израиля, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается: «Бойцы исламского сопротивления в 23.40 (00.40 мск пятницы) в четверг нанесли ракетный удар по скоплению солдат и техники израильской армии на позиции Мискав-Ам».

    Согласно отчетам, за четверг шиитские формирования сорвали 46 попыток продвижения израильских войск вглубь территории Ливана. Израильские города и поселения подверглись 28 атакам с использованием ракет и беспилотников. Под огонь также попали штабы армии Израиля, по ним было нанесено десять ударов, еще девять ударов пришлись на опорные пункты на границе, по казармам близ границы также был открыт огонь.

    Кроме того, за сутки были выведены из строя 29 танков «Меркава» и атакованы два артиллерийских расчета. Эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные удары по израильской территории.

    В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта официально объявил о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля вошла в Ливан и начала наземную операцию на юге страны. Ливанское движение «Хезболла» на прошлой неделе сообщило о прямых столкновениях с израильской армией в городе Хиям и проведении 55 боевых операций за сутки.

    26 марта 2026, 01:38 • Новости дня
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем, сообщили шесть региональных источников Reuters.

    По данным источников Reuters, знакомых с позицией Ирана, Тегеран связывает окончание войны в том числе с прекращением наступления Израиля на «Хезболлу».

    Иранский телеканал Press TV в среду процитировал слова иранского чиновника, заявившего, что Тегеран хотел бы заключить любую сделку с США, чтобы положить конец войне и с Ираном, и с другими «группами сопротивления» в регионе.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в среду, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, указывая на то, что Тегеран пока воздерживался от его решительного  отклонения.

    «Шесть источников из стран региона сообщили, что Тегеран проинформировал посредников еще в середине марта о том, что он стремится к соглашению, которое также остановило бы нападения Израиля на ливанскую вооруженную группировку «Хезболла», – сказано в материале агентства.

    «Хезболла» была основана иранской революционной гвардией в 1982 году и широко известна как региональный альянс вооруженных сил Ирана. 2 марта она ударила по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля».

    25 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет никаких оснований позволять противнику пересечь Ормузский пролив, другим же, невраждебным Ирану государствам нечего опасаться.

    «Мы разрешили некоторым странам, которые мы признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив. Мы разрешили судоходство Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Но нет никаких оснований позволять нашему врагу проходить через пролив», – заявил Аракчи в интервью агентству Tasnim.

    Глава МИД Ирана назвал войну в регионе «золотым моментом в истории Ирана», подчеркнув тот факт, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь целей.

    Аракчи повторил, что Иран не враждует ни с одной из стран региона, и наносит удары только по базам и центрам США, с которых ведутся атаки против Ирана.

    «Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, – это признание поражения. Разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?» – порассуждал иранский министр в интервью на тему переговоров с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи выразил надежду на осуждение действий США и Израиля в СБ ООН. В среду стало известно, что Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб.

    26 марта 2026, 03:30 • Новости дня
    «Хезболла» заявила об ударе по штаб-квартире Минобороны Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает в Telegram-канале государственная телерадиокомпания Ирана.

    «Ливанская исламская организация сопротивления «Хезболла» объявила, что в ответ на нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры в Ливане, утром в четверг (26 марта 2026 г.) она нанесла удары по целям в Тель-Авиве. Штаб-квартира Минобороны Израиля («Кирия») в центре Тель-Авива и казармы «Дельфин», связанные с военной разведкой, на севере города были обстреляны несколькими ракетами», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» 25 марта заявила, что нанесла ракетный удар по штабу армии Израиля. Армия Израиля сообщила о ликвидации отряда «Хезболлы» в Ливане. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.


