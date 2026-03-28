Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе

Air and Space Forces Magazine: Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Air and Space Forces Magazine.

По данным журнала, повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

В публикации отмечается: «В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS».

Ранее сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.

Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.