Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах

Политолог Брутер объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас

Tекст: Андрей Резчиков

«Я бы не стал называть произошедшее на встрече G7 ни просто эмоциональной вспышкой, ни признаком глубочайшего кризиса доверия. Это, скорее, рабочий момент, который обнажил то, что и так давно известно: стороны откровенно не любят друг друга. Но эта личная неприязнь вряд ли перерастет в немедленный разрыв рабочих связей», – считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Собеседник обратил внимание на то, что за угрозой Рубио выйти из процесса украинского урегулирования стояло не просто желание осадить оппонентку. «Рубио – фигура, не склонная к сложным тактическим играм. Он высказался предельно прямо: «Если вы умеете лучше – сделайте». Но сразу после этого последовали уточнения, что Трамп не будет снимать санкции с России и что Москва должна идти на дополнительные уступки. Это не столько ультиматум Европе, сколько демонстрация того, что Вашингтон не намерен менять свою логику под давлением Брюсселя», – полагает эксперт.

Что касается претензий Каллас, то ее жесткая позиция в отношении России общеизвестна, но здесь важно понять суть недовольства. «Брюссель критикует США не за недостаточность давления как такового, а за то, что это давление направлено не в ту сторону. У американской администрации сейчас четкое видение: необходимо завершить активную фазу боевых действий, требуя от Украины территориальных уступок, прежде всего выхода из Донбасса», – пояснил спикер.

Однако для европейцев, и особенно для Каллас, «это неприемлемо не потому, что они против мира, а потому что такой сценарий, с их точки зрения, оставляет России возможность для дальнейшего давления и не решает проблему безопасности Европы».

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью французскому телевидению прямо обозначил, что даже при реализации «стамбульских договоренностей» многие вопросы, включая статус русского языка, останутся за скобками и их придется договаривать с Киевом. Европа это прекрасно понимает и не готова принимать такой «замороженный» конфликт как окончательное урегулирование», – добавил Брутер.

Собеседник отметил, что Рубио на пресс-подходе уже заявил, что никаких встреч по Украине на сегодня не планируется. «И это показательно. Конфликт между Рубио и Каллас – это не случайная ссора, а маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет. Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, но будет использовать любую возможность, чтобы публично зафиксировать свое несогласие», – считает политолог.

Накануне в ходе встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине.

По данным американского портала Axios, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Она также раскритиковала давление со стороны США, направленное на то, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки (в частности, отказ от Донбасса) в обмен на гарантии безопасности. Она назвала такие требования «ловушкой» и частью «российского сценария».

В ответ Рубио заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах. Перепалка обострилась, когда Рубио упрекнул европейских союзников в нежелании поддерживать США в операции против Ирана и защите Ормузского пролива.

После перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине. По мнению западных наблюдателей, эта стычка обнажила глубокий раскол внутри G7 между администрацией Дональда Трампа, стремящейся к быстрому завершению конфликта через компромиссы, и руководством ЕС, которое настаивает на сохранении территориальной целостности Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.