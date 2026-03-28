Ракетные обломки разрушили крупный алюминиевый завод в Абу-Даби

Emirates Global Aluminum сообщила о крупном ущербе заводу после ракетного удара

Tекст: Мария Иванова

Компания Emirates Global Aluminum заявила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в районе Ат-Тауил, Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

«Emirates Global Aluminum сегодня объявила о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Ат-Тауиле... Оценка ущерба продолжается», – отметили представители компании.

В субботу утром власти эмирата сообщили о шести пострадавших в результате падения обломков перехваченной ракеты на территорию специальной экономической зоны KEZAD. На промышленной площадке возникли три пожара, которые удалось быстро локализовать.

В пресс-релизе EGA уточняется, что ранения шести сотрудников не представляют угрозы для жизни.

Компания напомнила, что в 2025 году завод в Ат-Тауиле произвел 1,6 млн тонн литого металла. К началу конфликта на Ближнем Востоке EGA располагала существенными запасами алюминия как на судах, так и на складах в зарубежных регионах.

Ранее в Абу-Даби при падении обломков пострадали два человека.