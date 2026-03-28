    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня

    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для стран, не связанных с США и Израилем

    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    27 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

    Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

    Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

    Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

    На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Филиппо раскритиковал посла Украины за слова о Лаврове

    Филиппо раскритиковал посла Украины после слов о Лаврове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выразил возмущение словами украинского посла о Сергее Лаврове, напомнив о праве Франции на свободу мнений.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний о главе МИД России Сергее Лаврове, передает ТАСС. Филиппо напомнил, что киевские политики регулярно дают интервью французским СМИ, несмотря на обвинения в коррупции, саботаже на «Северном потоке» и даже угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

    Политик заявил: «У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на „Северном потоке“ и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого».

    Филиппо подчеркнул, что Киев обязан уважать свободу мысли, принятую во Франции, и не может требовать цензуры или ограничений для российских представителей. Он также отметил, что украинские власти не вправе диктовать свои условия на территории другой страны.

    Ранее Сергей Лавров дал интервью французской телекомпании France TV, где затронул вопросы Ближнего Востока, переговоров по урегулированию ситуации на Украине и отношения между Москвой и Парижем.

    Ранее Филиппо назвал позором объятия президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, напомнив о его угрозах Виктору Орбану и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Также лидер партии «Патриоты» выступил с призывом к правительству Франции прекратить финансовую поддержку Украины. Он заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Макрона.

    28 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице

    Онкобольная блогер Лерчек рассказала о тяжелых условиях в больнице

    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице
    @ Михаил Воскресенский/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.

    Популярная блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выложила в соцсетях видео из больницы, пишет Ura.ru. Она рассказала, что при обращении в государственное медучреждение не смогла получить необходимую помощь: «Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – заявила Чекалина.

    Блогер выразила сожаление, что из-за сложностей с доступом к врачам болезнь была выявлена не на ранней стадии. Она призналась, что сейчас страдает от метастазов в ногах, что затрудняет передвижение и не позволяет ей держать ребенка на руках. Лерчек эмоционально подчеркнула: «Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить!»

    По словам жениха Чекалиной и отца ее ребенка Луиса Сквиччиарини, ей назначены три метода лечения: химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с интервалом примерно раз в три недели. Чекалина продолжает бороться с болезнью и проходит сразу несколько курсов терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной из-за тяжелого онкологического заболевания.

    Позже Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей. После этого стало известно, что Лерчек перестала видеть правым глазом.


    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Рейс из Белграда в Петербург завершился инцидентом в Хельсинки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    28 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    В Махачкале после дождей ввели режим ЧС

    В Махачкале после дождей введен режим ЧС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул железнодорожный мост, а в Махачкале подтопления привели к введению режима ЧС и эвакуации десятков жителей с затопленных улиц, сообщают местные власти.

    Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава города Корголи Корголиев, отметив, что ограничено движение автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку Ярык-Су. По его словам, после обрушения проводится постоянный мониторинг ситуации, а все службы работают на месте происшествия, пишет РИА «Новости».

    В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации, службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, проводится ликвидация последствий стихии и организация помощи пострадавшим жителям. Основной удар стихии пришёлся на частный сектор: более 80 человек, среди которых трое детей, эвакуировали из подтопленных домов на улице Заречная.

    В МЧС России по Дагестану уточнили, что причиной подтопления стали засоры в сточной канаве, из-за которых уровень воды в некоторых местах достигал полутора метров. После расчистки засора уровень воды стал снижаться. Также подтопления зафиксированы на улице Перова, где пострадали пять домов и шесть автомобилей; спасатели продолжают эвакуацию местных жителей.

    Ранее Гидрометцентр сообщил, что вода вышла на пойму в 12 регионах России. В частности, в Московской области под угрозой весеннего подтопления в 2026 году окажутся почти восемь тысяч жителей и 575 жилых домов в 106 населенных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году.


    27 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Один погиб и двое ранены при обстреле Херсонской области дронами ВСУ

    Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ в Каховском округе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрелов и ударов дронами в Каховском округе Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести, сообщили муниципальные власти.

    В Каховском округе Херсонской области в результате атак Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

    Филипчук рассказал: «Васильевка – прилет дрона. Пострадала бабушка 86 лет, ранено предплечье. Оказана первая помощь, пострадавшая доставлена в больницу. Любимовка – прилет артиллерии, есть погибшая и раненый. Его забрала скорая помощь».

    Кроме того, в Малокаховке дрон ВСУ ударил по трансформатору, что привело к перебоям с энергоснабжением на этом участке.

    Ранее в пятницу украинские беспилотники также атаковали две школы в Херсонской области, но там обошлось без жертв.

    А вот в среду в городе Алешки Херсонской области при атаке с применением беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина. В тот же день ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погиб еще один мирный житель.


    27 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на актуальные угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном Дню войск национальной гвардии России, заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на многочисленные угрозы.

    Президент отметил, что под защитой Росгвардии находятся стратегические объекты, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах и инфраструктура, значимая для государственного управления, экономики и стабильного энергоснабжения по всей стране, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что сегодня здесь нужны дополнительные усилия. Совместно с вооруженными силами, коллегами из других профильных ведомств, региональными и местными органами власти нужно без промедления реагировать на актуальные угрозы. Их много. И вы об этом знаете», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии Виктору Золотову.

    Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    27 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    В ходе торжественного вечера, посвященного десятилетию Федеральной службы войск национальной гвардии России, он выделил роль ведомства в противодействии угрозам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом, включая ее наиболее опасные проявления, организованные группировки, наркобизнес», – заявил президент.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    Глава государства вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову.

    28 марта 2026, 03:42 • Новости дня
    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

    Tекст: Антон Антонов

    Во время открытия обновленного Азербайджанского театра в Дербенте девочка из Дагестана Сура Шахмарданова выступила перед президентом России Владимиром Путиным со стихотворением о единстве народов страны.

    «Год единства народов России – вот это да!/Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна./Традиции предков звучат над огромной страной,/и каждый народ сохраняет свой голос живой./Здесь песни и танцы летят, словно шум родников,/а дружба сильнее мечей и штыков», – продекламировала девочка.

    Шахмарданова назвала открытие обновленного театра долгожданным событием и выразила надежду, что это культурное событие укрепит дружбу и вдохновит людей. Президент России поблагодарил девочку за ее выступление и поддержал ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте. Он заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана. Путин подчеркнул, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны. Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России.

