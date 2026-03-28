Антивоенное шествие No Kings собрало тысячи людей в центре Рима

В Риме прошёл марш No Kings против политики США, Израиля и НАТО

Tекст: Мария Иванова

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое в субботу днем прошло по центру итальянской столицы, передает корреспондент РИА «Новости».

Колонна начала движение от центрального вокзала «Термини» и растянулась по улицам Рима.

К протесту присоединились антивоенные активисты, противники премьера Италии Джорджи Мелони, сторонники Палестины, участники профсоюзов и левых движений. Их объединяет недовольство действиями властей США, Израиля и НАТО, а также политикой наращивания военных расходов и милитаризации конфликтов.

Многотысячную толпу разделили на колонны баннеры различных групп. В середине шествия горизонтально растянули огромный флаг Палестины, с нескольких грузовиков выступали активисты, подогревающие настроение демонстрантов. На растяжках разместили призывы к разоружению, соблюдению трудовых прав, а также лозунги против расизма и репрессий.

Близлежащие улицы оцепили усиленные патрули полиции, над районом барражировал вертолет. Ранее власти предупреждали об опасности проникновения в ряды демонстрантов радикалов-анархистов.

Внепартийное движение No Kings возникло в США как протест против администрации президента Дональда Трампа. В субботу в самих США запланированы ряд крупных акций No Kings, манифестации ожидаются и в других городах Европы.

28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

В субботу в центре Лондона многотысячная колонна левых прошла к правительственному кварталу, выступив против войны, расизма и политики набирающих силу правых партий.