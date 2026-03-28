Финский политик Мема высмеял антироссийскую линию Каллас

Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи.

