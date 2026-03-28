    28 марта 2026, 17:25 • Новости дня

    Финский политик Мема высмеял антироссийскую линию Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Финский политик Армандо Мема подверг критике антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас, заявив, что ее действия вредят отношениям между США и ЕС.

    Антироссийская риторика главы евродипломатии Каи Каллас вызвала насмешки у финского политика Армандо Мема, который является членом партии «Альянс свободы», передает РИА «Новости».

    В своем комментарии в соцсети Мема отметил, что ухудшение отношений между США и ЕС заметно во всех сферах, включая НАТО, а Каллас постоянно ведет себя глупо.

    Мема подчеркнул, что в условиях, когда партнерство с США крайне важно для европейской безопасности и преодоления энергетического кризиса, дипломат ЕС только усугубляет ситуацию своей антироссийской позицией.

    Ранее Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи».

    Каллас раскритиковала действия Вашингтона за недостаточное давление на Москву, что вызвало угрозу выхода США из переговоров со стороны Рубио.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о фактическом игнорировании Каи Каллас европейскими коллегами и госсекретарём США Марко Рубио.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    27 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило режиссера-документалиста, обладателя премии «Оскар» Павла Таланкина в реестр иностранных агентов.

    Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

    В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

    Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

    В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

    Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».

    27 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Шахунья обнаружили тело предпринимателя и бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова с огнестрельными ранениями, СК начал расследование по статье об убийстве.

    Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

    СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

    Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

    В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.

    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    27 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступность лекарств в странах Европы может ухудшиться из-за перебоев с морскими перевозками, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке и вокруг Суэцкого канала, отмечают европейские СМИ.

    Конфликт на Ближнем Востоке может привести к снижению доступности лекарственных препаратов в Европе, сообщает Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA). В публикации отмечается, что MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Швецию и другие европейские страны из-за нестабильности в регионе.

    Руководитель отдела по доступности фармацевтической продукции агентства Луиза Беседас сообщила изданию, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана ситуация в сфере обеспечения лекарствами может измениться «довольно скоро». Она подчеркнула, что военные действия могут затронуть район Суэцкого канала, что способно привести к новым сбоям в глобальных цепочках поставок.

    Основатель консалтинговой компании CE Sweden Маттиас Бергстрем рассказал Euractiv, что большая часть медикаментов поступает в Швецию морским путем благодаря его экономической эффективности. При этом, по его словам, многие контейнеровозы уже обходят Суэцкий канал из соображений безопасности.

    «Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции», – заявил Бергстрем.

    Ранее Швеция в числе 22 стран выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, по словам председателя АКОРТ, не приведет к нехватке товаров в российских магазинах из-за гибких цепочек снабжения.

    Стоит отметить, что объем экспорта российских лекарств в Евросоюз за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 млн евро и обновил максимум с 2020 года.

    27 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

    Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

    Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

    Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

    На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Медведев напомнил Каллас о прошлом Эстонии в составе России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал ироничный комментарий в социальных сетях по поводу заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о принадлежности Донбасса.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая утверждала, что Россия требует регион, который «ей не принадлежит», передает ТАСС. Медведев напомнил, что сама Эстония раньше входила в состав России.

    В своем сообщении в социальных сетях Медведев использовал саркастический тон и назвал Каллас «лабораторной крысой», подчеркнув, что Донбасс всегда был российским и не принадлежал никому другому. Он также добавил, что «обидно быть такой тупой в пятьдесят лет», и отметил, что Эстония тоже когда-то была частью России.

    Медведев опубликовал этот комментарий на английском языке, подчеркнув международный характер спора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, включая «полный вывод войск» со всех так называемых оккупированных территорий.

    В ответ Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не считают возможным снизойти до уровня Каллас. Он также напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз.


    27 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Филиппо раскритиковал посла Украины за слова о Лаврове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выразил возмущение словами украинского посла о Сергее Лаврове, напомнив о праве Франции на свободу мнений.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний о главе МИД России Сергее Лаврове, передает ТАСС. Филиппо напомнил, что киевские политики регулярно дают интервью французским СМИ, несмотря на обвинения в коррупции, саботаже на «Северном потоке» и даже угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

    Политик заявил: «У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на „Северном потоке“ и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого».

    Филиппо подчеркнул, что Киев обязан уважать свободу мысли, принятую во Франции, и не может требовать цензуры или ограничений для российских представителей. Он также отметил, что украинские власти не вправе диктовать свои условия на территории другой страны.

    Ранее Сергей Лавров дал интервью французской телекомпании France TV, где затронул вопросы Ближнего Востока, переговоров по урегулированию ситуации на Украине и отношения между Москвой и Парижем.

    Ранее Филиппо назвал позором объятия президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, напомнив о его угрозах Виктору Орбану и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Также лидер партии «Патриоты» выступил с призывом к правительству Франции прекратить финансовую поддержку Украины. Он заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Макрона.

    28 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.

    Популярная блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выложила в соцсетях видео из больницы, пишет Ura.ru. Она рассказала, что при обращении в государственное медучреждение не смогла получить необходимую помощь: «Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – заявила Чекалина.

    Блогер выразила сожаление, что из-за сложностей с доступом к врачам болезнь была выявлена не на ранней стадии. Она призналась, что сейчас страдает от метастазов в ногах, что затрудняет передвижение и не позволяет ей держать ребенка на руках. Лерчек эмоционально подчеркнула: «Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить!»

    По словам жениха Чекалиной и отца ее ребенка Луиса Сквиччиарини, ей назначены три метода лечения: химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с интервалом примерно раз в три недели. Чекалина продолжает бороться с болезнью и проходит сразу несколько курсов терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной из-за тяжелого онкологического заболевания.

    Позже Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей. После этого стало известно, что Лерчек перестала видеть правым глазом.


    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    27 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Один погиб и двое ранены при обстреле Херсонской области дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрелов и ударов дронами в Каховском округе Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести, сообщили муниципальные власти.

    В Каховском округе Херсонской области в результате атак Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

    Филипчук рассказал: «Васильевка – прилет дрона. Пострадала бабушка 86 лет, ранено предплечье. Оказана первая помощь, пострадавшая доставлена в больницу. Любимовка – прилет артиллерии, есть погибшая и раненый. Его забрала скорая помощь».

    Кроме того, в Малокаховке дрон ВСУ ударил по трансформатору, что привело к перебоям с энергоснабжением на этом участке.

    Ранее в пятницу украинские беспилотники также атаковали две школы в Херсонской области, но там обошлось без жертв.

    А вот в среду в городе Алешки Херсонской области при атаке с применением беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина. В тот же день ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погиб еще один мирный житель.


