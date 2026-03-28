  Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»
    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Либеральные фашисты объявили религиозную войну Грузинской церкви
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    28 марта 2026, 16:52 • Новости дня

    КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и F-16

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16, сообщили в КСИР.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Пресс-служба КСИР распространила заявление, в котором говорится, что оба летательных аппарата были атакованы в иранском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По информации агентства Fars, КСИР сообщил, что зенитным огнем сбил БПЛА MQ-9 в небе над Ширазом, а истребитель F-16 был сбит на юге провинции Фарс и поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии.

    Ранее американский истребитель F-16 получил повреждения в небе над Ираном и совершил посадку на территории Саудовской Аравии.

    На этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18.

    А до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    Комментарии (3)
    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных

    Подполковник Дэвис: Иран готовит ловушку для военных США

    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    @ DoD/Spc. Angelica Golindano, U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран может целенаправленно допустить высадку американских войск на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    «Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Дэвис считает, что стратегия Тегерана заключается в том, чтобы позволить американцам начать наземную операцию, изматывать их силы и ресурсы, а затем наблюдать за угасанием политической воли в Вашингтоне. По его словам, подобный подход Иран уже использовал в других конфликтах на Ближнем Востоке.

    Подполковник подчеркнул важность давления со стороны американской общественности и конгресса, чтобы предотвратить развитие событий по такому сценарию.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране.

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что одной бригаде его армии потребуется не более двух недель для захвата Тегерана.

    Как заявил глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба, Уганде потребуется не более двух недель, чтобы захватить столицу Ирана – Тегеран, передает RT. По его словам, этой задачи сможет добиться всего одна бригада вооружённых сил Уганды.

    В социальной сети X Кайнеругаба написал: «Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны поддержать Израиль в войне с Ираном при угрозе его уничтожения.

    Ранее этот угандийский военачальник в соцсети пообещал захватить Тегеран за 72 часа и отправить на помощь Израилю «угандийских братьев».

    На Ближнем Востоке обострившийся иранский конфликт уже превратился в общеевропейскую проблему из-за вовлечения все большего числа государств.

    28 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии

    @ Staff Sgt. Charles Fultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной ракетной и беспилотной атаки Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожен американский самолет-заправщик.

    О нанесённом по американской авиабазе Принц Султан ударе сообщил представитель центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС. По его словам, операция была проведена ночью и включала применение ракет и беспилотников.

    «Прошлой ночью расположение американских войск на базе в Эль-Харж (Саудовская Аравия) было целью ракетной и беспилотной операции Корпуса стражей исламской революции. В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолета получили повреждения и выведены из строя», – заявил представитель иранского командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военных получили ранения. Ранее пять американских самолетов-заправщиков на этой базе получили повреждения в ходе ракетного удара Ирана.

    Иранские силы в отдельной операции по столице Саудовской Аравии уничтожили резервуары с авиационным топливом для истребителей США.

    28 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    28 марта 2026, 00:59 • Новости дня
    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране

    ОАЭИ сообщила о третьем ударе по территории АЭС «Бушер» в Иране

    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране
    @ SAFIR Studio/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер», станция не пострадала, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

    В сообщении ОАЭИ в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) указывается, что снаряд упал на территории станции вечером в пятницу. Жертв, материального ущерба или технических повреждений не зафиксировано.

    ОАЭИ назвала атаки на мирные ядерные объекты «вопиющим нарушением международного права», а также подчеркнула возникающую «серьезную угрозу для безопасности региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по территории АЭС «Бушер» в Иране фиксировались 17 и 24 марта. Второй удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один. МАГАТЭ указало на угрозу радиационного инцидента в случае ударов по АЭС «Бушер».

    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    28 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле

    Хуситы ударили баллистическими ракетами по израильским военным объектам

    @ Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Баллистический удар по военным объектам на юге Израиля стал первым подобным действием хуситов из Йемена с начала нынешней эскалации.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам, сообщает РИА «Новости».

    По информации движения, атака была совершена в субботу в поддержку Ирана, который, по их словам, подвергается ударам со стороны США и Израиля.

    В официальном заявлении хуситов говорится: «Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины». Других подробностей о результатах обстрела в заявлении не приводится.

    Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по израильским целям в районе Иерусалима.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для стран, не связанных с США и Израилем

    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    28 марта 2026, 09:26 • Новости дня
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений

    Американский F-16 получил повреждения над Ираном и сел в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку на военной базе в Саудовской Аравии после повреждений, полученных в небе над Ираном.

    Боевой самолет F-16 ВВС США совершил вынужденную посадку на военной базе на западе Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его данным, истребитель получил повреждения «в иранском воздушном пространстве».

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило в сети, что самолет приземлился на одной из военных баз на Ближнем Востоке. В командовании уточнили, что полет выполнялся после боевого вылета в рамках операции США против Ирана.

    При этом CENTCOM не привело дополнительных подробностей случившегося, не сообщило о характере повреждений F-16 и не раскрыло информацию о состоянии пилота или возможных последствиях инцидента.

    Ранее на этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18, а до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    27 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в центральной иранской провинции Йезд, сообщила иранская Организация по атомной энергии.

    В заявлении ведомства отмечается: «Завод по производству желтого кека (концентрат урановой руды – прим. ВЗГЛЯД) в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате удара не было зафиксировано выброса радиоактивных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако пострадавших нет благодаря мерам безопасности.

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

    Удары рядом с АЭС «Бушер» могут привести к серьезному радиационному инциденту, по мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.


    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    @ Hossein Fatemi/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    28 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по убежищам армии США в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель Ирана заявил о ракетном и беспилотном ударе по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощные удары по двум убежищам армии США в Дубае, где находились более 500 американских солдат. Официальный представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что атаки были осуществлены ракетами и беспилотниками, передает РИА «Новости».

    По словам Зольфагари, в первом убежище находились более 400 военных, во втором – свыше 100. «Им был нанесен очень сильный урон», – заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

    Ранее в субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане. Кроме того, в результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что почти 290 американских военных получили ранения в конфликте с Ираном.

