Суд арестовал замглавы Сочи на два месяца за злоупотребления

Суд отправил под арест вице-мэра Сочи Горобца за превышение полномочий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец был арестован сроком на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия о заключении чиновника под стражу и признал его обоснованным. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Горобец обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ.

Срок ареста установлен до 26 мая 2026 года. В сообщении суда подчеркивается, что решение принято после тщательного изучения всех обстоятельств дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники ФСБ задержали в Сочи заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации. Вице-мэра Сочи Евгения Горобца заподозрили в использовании служебного положения для устройства 25-летней дочери в коммерческую фирму в обмен на покровительство и лоббирование интересов компании.

Ранее в субботу директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева суд отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве.



