Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.







