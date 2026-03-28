Президент Ливана осудил убийство журналистов израильским беспилотником

Президент Ливана осудил убийство журналистов Al-Mayadeen и Al-Manar израильским дроном

Tекст: Мария Иванова

Корреспонденты ливанских телеканалов погибли в результате удара израильского беспилотника в районе Джизин на юге Ливана, сообщает РИА «Новости».

Канцелярия президентского дворца распространила заявление Джозефа Ауна, который «осудил атаку Израиля на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни. Это вопиющее преступление, нарушающее все нормы и соглашения, которые защищают журналистов».

В заявлении подчеркивается, что удар был нанесён по журналистам, выполнявшим свою работу.

Президент Ливана особо отметил, что такие действия противоречат международным соглашениям, гарантирующим безопасность представителей СМИ в зонах конфликтов.

Напомним, в субботу в районе Джизина на юге Ливана израильский беспилотник атаковал машину с журналистами ливанских телеканалов. В итоге при ударе израильского дрона погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб, они находились в зоне обстрела в момент атаки.

А 19 марта глава бюро телеканала RT в Ливане Стив Суини и оператор съемочной группы получили ранения на юге страны в результате израильской атаки на их автомобиль.