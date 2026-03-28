    28 марта 2026, 15:05 • Новости дня

    Стали известны обвинения в адрес задержанных чиновников Челябинска

    Двух чиновников Челябинска обвинили в хищении 150 млн. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Челябинске двое чиновников были задержаны по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сумма ущерба бюджету оценивается в 150 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    «Ущерб бюджету от их действий оценивается примерно в 150 миллионов рублей», – сообщил источник РИА «Новости». В настоящее время оба фигуранта дела задержаны, ведется следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Челябинске сотрудники УФСБ задержали заместителя главы администрации города Александра Астахова. Правоохранительные органы также задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова.

    Ранее в этом же городе по подозрению в коррупции арестовали начальника исправительной колонии № 11.


    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    27 марта 2026, 23:26 • Новости дня
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации вмененных ему преступлений по второму уголовному делу.

    Иванов вместе с защитой завершил ознакомление с материалами второго уголовного дела, где фигурируют обвинения по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на это квалификация его действий будет изменена со взяточничества и отмывания средств на злоупотребление должностными полномочиями, предусмотренное статьей 285 УК.

    В рамках соглашения Иванов обязался предоставить следователям информацию о других должностных лицах, причастных к преступлениям, и об их незаконно нажитом имуществе. Ожидается, что это позволит вернуть в бюджет России имущество коррупционеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года и был уволен в июне 2024 года. В июле 2025 года его уже приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. По текущему делу Иванов вины не признает.

    27 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило режиссера-документалиста, обладателя премии «Оскар» Павла Таланкина в реестр иностранных агентов.

    Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

    В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

    Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

    В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

    Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».

    27 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Шахунья обнаружили тело предпринимателя и бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова с огнестрельными ранениями, СК начал расследование по статье об убийстве.

    Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

    СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

    Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

    В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.

    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    27 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    МИД вызвал посла Чехии из-за нападения на «Русский дом» в Праге
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Чехии в Москве Даниэл Коштовал был вызван в Министерство иностранных дел России из-за нападения на Российский центр науки и культуры в Праге.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломату был выражен решительный протест в связи с инцидентом, произошедшим вечером 26 марта, сообщается на сайте ведомства.

    Нападение на «Русский дом» в Праге было совершено с применением бутылок с зажигательной смесью. МИД России выразил глубокую обеспокоенность случившимся.

    Напомним, неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова». МИД Чехии осудил случившееся.

    27 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

    Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

    Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

    Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

    На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Филиппо раскритиковал посла Украины за слова о Лаврове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выразил возмущение словами украинского посла о Сергее Лаврове, напомнив о праве Франции на свободу мнений.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний о главе МИД России Сергее Лаврове, передает ТАСС. Филиппо напомнил, что киевские политики регулярно дают интервью французским СМИ, несмотря на обвинения в коррупции, саботаже на «Северном потоке» и даже угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

    Политик заявил: «У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на „Северном потоке“ и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого».

    Филиппо подчеркнул, что Киев обязан уважать свободу мысли, принятую во Франции, и не может требовать цензуры или ограничений для российских представителей. Он также отметил, что украинские власти не вправе диктовать свои условия на территории другой страны.

    Ранее Сергей Лавров дал интервью французской телекомпании France TV, где затронул вопросы Ближнего Востока, переговоров по урегулированию ситуации на Украине и отношения между Москвой и Парижем.

    Ранее Филиппо назвал позором объятия президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, напомнив о его угрозах Виктору Орбану и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Также лидер партии «Патриоты» выступил с призывом к правительству Франции прекратить финансовую поддержку Украины. Он заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Макрона.

    27 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова назвала причины агрессии против Ирана и Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причины агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ряда других стран, напрямую связаны с контролем поставок и транспортировки нефти и газа, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио Caracol, пишет РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Агрессия в отношении Ирана, ситуация вокруг Персидского залива, вокруг Венесуэлы и до этого – в Ираке и в Ливии всегда были связаны с поставками нефти и газа, их транспортировкой в разные страны мира». Она отметила, что именно энергетические ресурсы лежат в основе международного давления и конфликтов в данных регионах.

    Ранее Захарова подтвердила продолжение сотрудничества России и Венесуэлы во всех сферах. Она также заявила, что Европе грозит блэкаут из-за кампании отказа от нефти и газа из России.

    О том, что США используют перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран заявлял и глава МИД России Сергей Лавров.

    27 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    ОП: Врачи на Украине проводили операции пленным без анестезии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский общественный деятель и участник СВО Максим Григорьев сообщил о случаях проведения украинскими врачами операций российским военнопленным без использования обезболивающих средств.

    Украинские врачи неоднократно проводили операции и медицинские манипуляции российским военнопленным без обезболивания, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. По его словам, подобные действия были направлены на причинение максимальной боли пленным, что подтверждается многочисленными свидетельствами, собранными в новом докладе «Доктора Менгеле киевского режима», передает РИА «Новости».

    Григорьев подчеркнул, что речь идет именно о гражданских врачах, а не о военных медиках. В докладе представлены рассказы пострадавших, которые утверждают, что украинские врачи намеренно оперировали и проводили манипуляции без наркоза, фактически издеваясь над людьми и повторяя действия нацистского врача Йозефа Менгеле.

    По мнению Григорьева, эти действия грубо нарушают Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, в частности статью 17, запрещающую пытки и меры принуждения в отношении военнопленных. Он отметил, что подобные преступления не имеют срока давности и требуют международного расследования.

    Ранее Григорьев представил доклад Международного общественного трибунала с 24 свидетельствами преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Он также обвинил ВСУ в расстреле более ста человек при отступлении из Селидово.

    После публикации доклада с описаниями издевательств украинских врачей над российскими военнопленными официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине возникла «эпидемия» причинения увечий и боли. Она также пообещала, что все медицинские работники, причастные к пыткам российских военных, будут установлены и понесут наказание.


    28 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице

    @ Михаил Воскресенский/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.

    Популярная блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выложила в соцсетях видео из больницы, пишет Ura.ru. Она рассказала, что при обращении в государственное медучреждение не смогла получить необходимую помощь: «Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – заявила Чекалина.

    Блогер выразила сожаление, что из-за сложностей с доступом к врачам болезнь была выявлена не на ранней стадии. Она призналась, что сейчас страдает от метастазов в ногах, что затрудняет передвижение и не позволяет ей держать ребенка на руках. Лерчек эмоционально подчеркнула: «Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить!»

    По словам жениха Чекалиной и отца ее ребенка Луиса Сквиччиарини, ей назначены три метода лечения: химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с интервалом примерно раз в три недели. Чекалина продолжает бороться с болезнью и проходит сразу несколько курсов терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной из-за тяжелого онкологического заболевания.

    Позже Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей. После этого стало известно, что Лерчек перестала видеть правым глазом.


