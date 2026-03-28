В Британии предупредили о риске дефицита лекарств из-за войны в Иране

The Guardian: В Британии может возникнуть дефицит лекарств из-за войны в Иране

Tекст: Мария Иванова

Британия может столкнуться с нехваткой лекарств уже через несколько недель, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится, передает The Guardian.

Эксперты предупреждают, что под угрозой оказались как простые обезболивающие, так и препараты для лечения онкологических заболеваний, а цены на медикаменты могут вырасти.

Дэвид Уикс, директор по управлению рисками цепочек поставок Moody’s, заявил: «Это идеальный шторм. У нас конфликт в Персидском заливе, который закрыл Ормузский пролив, а Индия, «аптека мира», производит много дженериков и активных фармацевтических ингредиентов. В нынешней геополитической ситуации вывозить их становится все сложнее».

Из-за временного закрытия и ограниченной работы аэропортов Дубая, Дохи и Абу-Даби фармацевтические компании вынуждены менять маршруты поставок: часть грузов переводят на морской транспорт, что увеличивает сроки доставки. Основные поставки лекарств идут по морю, но из-за почти полной остановки движения через Ормузский пролив этот маршрут оказался под угрозой.

Глава ассоциации Medicines UK Марк Сэмюэлс подчеркнул, что, несмотря на отсутствие кризиса сейчас, запасы лекарств на складах могут закончиться уже через несколько недель, если война затянется. Обычно дистрибьюторы держат запас на 6–8 недель, а поставщики для больниц Англии обязаны иметь восьминедельный резерв.

Вспоминая пандемию коронавируса, эксперты отмечают, что Британия уже сталкивалась с дефицитом парацетамола и других обезболивающих. Сейчас страна производит около половины лекарств внутри страны, треть закупает в Индии, остальное поступает из ЕС.

С началом военных действий стоимость авиаперевозок выросла вдвое. Около 20% препаратов NHS поступают по воздуху, и производители пока берут дополнительные расходы на себя, однако их прибыль минимальна. Если ситуация не изменится, поставки отдельных лекарств могут стать убыточными, а цены для аптек и врачебных практик могут вырасти.

Профессор Ваутер Деулф из Антверпенской школы менеджмента отметил, что сейчас поставки «скорее нарушаются, чем прерваны», однако при ухудшении ситуации рост цен неизбежен. Всё будет зависеть от того, как долго продлится война.

Секретарь Pharma.Aero Франк Ван Гелдер сообщил, что до конфликта через ближневосточные аэропорты ежедневно проходило около 3 700 пассажирских рейсов, перевозивших и груз. В начале месяца объем авиаперевозок лекарств по этому маршруту сократился на 80% и пока не восстановился.

Особенно остро дефицит грозит препаратам, требующим быстрой доставки – от дорогостоящих онкологических средств до биопрепаратов и лекарств для клинических испытаний. Морское сообщение возможно только для стабильных дженериков, но обход мыса Доброй Надежды увеличивает путь на две недели и добавляет миллион долларов к стоимости топлива.

Кроме логистики, отрасль испытывает давление из-за роста цен на нефть и газ, необходимых для производства компонентов лекарств, шприцев, флаконов и медицинских материалов. Эксперты подчеркивают, что в итоге оплатить эти издержки придется пациентам – напрямую или через государственные системы здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведское агентство по лекарственным средствам MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Европу из-за конфликта на Ближнем Востоке и возможных сбоев в районе Суэцкого канала.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной и создает угрозу новым глобальным перебоям морских перевозок.