КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае

Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.
Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.
Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.
Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.
В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.
В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.