УФСБ задержало начальника управления ЖКХ Челябинска

Начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов задержан сотрудниками УФСБ. Об этом РИА «Новости» сообщили представители правоохранительных органов региона, отметив, что Храмцов также был задержан, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области пока не дают официальных комментариев. Подробности дела и причины задержания Храмцова также не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Челябинске задержали заместителя главы города Александра Астахова. Ранее в этом же городе арестовали начальника исправительной колонии № 11 по подозрению в коррупции.
До этого Следственный комитет задержал и предъявил обвинение во взятке заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику.