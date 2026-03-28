Цимлянский назвал лидеров по организации осеннего призыва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цимлянский сообщил, что осенний призыв в России наиболее слаженно прошел в республиках Бурятия, Коми, Карачаево-Черкесии, а также в Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, передает РИА «Новости».

По его словам, установленное президентом России задание было выполнено полностью и в срок.

Вице-адмирал сообщил, что для отправки молодых новобранцев в воинские части использовались гражданские и военные самолёты, эшелоны, поезда и служебный автотранспорт. Все призывники были обеспечены питанием, причём при поездках свыше трёх суток организовывалось трёхразовое питание в вагонах-ресторанах. Всего было призвано 135 тыс. человек на военную службу в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва 2025 года, и по нему в армию планируется направить 135 тыс. человек.

По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирала Владимира Цимлянского, мероприятия осеннего призыва проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции.

В России запустили сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.