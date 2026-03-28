В Курске провели Всероссийскую акцию «Ночь театрального искусства»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Курске прошла Всероссийская акция «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Ее провели 27 марта, во Всемирный день театра, впервые объединив театры и культурные площадки по всей стране, включая три курских театра. Основная цель акции – популяризация театра и знакомство зрителей с закулисьем, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

Курский драматический театр имени А. С. Пушкина представил насыщенную вечернюю и ночную программу. Зрителям показали спектакль по рассказу О. Генри в постановке заслуженного артиста России Александра Швачунова. Кроме того, состоялась творческая встреча с Дмитрием Баркаловым, в рамках которой прозвучали монологи и был организован разговор о профессии актёра.

Театр также организовал мастер-классы по актёрскому мастерству, экскурсии по музею театра, созданному совместно с центральным театральным музеем имени Бахрушина, и показ трагифарса «Ненормальная» вечером. Курский театр кукол посвятил свою программу истории кукольного искусства, провёл виртуальные экскурсии и мастер-классы по сценической речи. Центр театрального творчества «Ровесник» подготовил экскурсионную программу, показ документального фильма и фотосессию в театральных декорациях.

Как отметила одна из зрительниц, Анна Овсянникова: «В театр я хожу очень давно, очень люблю все постановки нашего театра. Стараюсь посещать все премьеры. Атмосфера театра – это всегда какой-то шарм и интерес». Министр культуры Курской области Алексей Конорев подчеркнул, что полные залы говорят о любви жителей региона к театральному искусству и пожелал всем хорошего вечера.

Регистрация на мероприятия проходила на сайтах театров, вход был свободным для всех желающих. Акция позволила гостям погрузиться в атмосферу театра, принять участие в творческом процессе и открыть новые грани сценического искусства, отметили организаторы.

