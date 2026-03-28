КСИР заявил об ударе по убежищам армии США в Дубае

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощные удары по двум убежищам армии США в Дубае, где находились более 500 американских солдат. Официальный представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что атаки были осуществлены ракетами и беспилотниками, передает РИА «Новости».
По словам Зольфагари, в первом убежище находились более 400 военных, во втором – свыше 100. «Им был нанесен очень сильный урон», – заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
Ранее в субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане. Кроме того, в результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что почти 290 американских военных получили ранения в конфликте с Ираном.