Пезешкиан пригрозил жестким ответом на удар США и Израиля

Президент Ирана Пезешкиан заявил о решительном ответе на удары США и Израиля

Tекст: Мария Иванова

Глава исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран даст решительный ответ, если США и Израиль нанесут удары по инфраструктуре или экономическим центрам страны, передает РИА «Новости». Он напомнил о позиции Тегерана по поводу превентивных атак.

«Мы неоднократно говорили, что Иран не наносит превентивных ударов, но мы будем решительно отвечать, если целью станет наша инфраструктура или экономические центры», – написал Пезешкиан в соцсети. Он обратился и к соседним государствам региона.

Президент призвал страны Ближнего Востока не позволять противникам Ирана вести войну с их территорий, если они заинтересованы в развитии и безопасности.

Напомним, накануне израильские военные объявили о серии ударов по объектам производства баллистических ракет и систем ПВО в Иране.

Командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» генерал Али Абдоллахи заявил о продолжении операции Ирана против США и Израиля до их полного поражения.

Власти Ирана ранее заявляли о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам с многочисленными жертвами среди мирных жителей.