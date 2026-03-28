Суд отправил под домашний арест директора департамента Сочи за взятку

Суд отправил под домашний арест директора департамента Сочи Рябцева за взятку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд Центрального района Сочи удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для директора правового департамента администрации города Романа Рябцева, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Согласно материалам дела, Рябцеву инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 291.1 УК РФ.

Суд отметил, что Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, что стало одной из причин выбора домашнего ареста в качестве меры пресечения. Срок этой меры определен в два месяца – до 26 мая 2026 года.

Рябцева задержали при передаче 3,5 млн рублей. Коллега из другого департамента администрации Сочи обратился к нему с просьбой оказать содействие в получении в безвозмездное пользование земельного участка для третьего лица.

Следствие считает, что именно тогда у обвиняемого возник умысел совершить посредничество во взяточничестве, и он потребовал 3,5 млн рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации города. В момент передачи денег Рябцев был задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники ФСБ в Сочи задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации. Сообщалось, что уголовное дело возбудили по статье о посредничестве в передаче взятки.

А вице-мэра Сочи Евгения Горобца заподозрили в использовании служебного положения для устройства 25-летней дочери в коммерческую фирму в обмен на покровительство и лоббирование интересов компании.



