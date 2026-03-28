ФСБ задержала замглавы Челябинска

В Челябинске задержали замглавы города Астахова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Челябинска Александра Астахова. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства заявил: «Астахов задержан УФСБ». Подробности задержания и причины, по которым был задержан чиновник, пока не раскрываются. Официальных комментариев от администрации Челябинска и региона на данный момент не поступало.

Ранее в Челябинске арестовали начальника исправительной колонии № 11 по подозрению в коррупции. До этого Следственный комитет задержал и предъявил обвинение во взятке замгубернатора Челябинской области Андрею Фалейчику за аренду лагеря «Юность» в 2021–2023 годах.

А перед Новым годом сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замначальника управления собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взяток.



