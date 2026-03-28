AP: От ударов Ирана по базе США в Саудовской Аравии пострадали 29 военных

Не менее 29 американских военных были ранены в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в восточной части Саудовской Аравии на этой неделе, пишет РИА «Новости», ссылаясь на агентство Associated Press. В публикации говорится: «Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии в ходе атаки в пятницу, в результате которой пострадали по меньшей мере 15 военнослужащих, в том числе пятеро получили серьезные ранения».
Ранее на этой неделе база уже подвергалась атакам, и в результате одного из инцидентов были ранены еще 14 американских военнослужащих. Таким образом, общее число пострадавших за неделю достигло 29 человек.
При этом агентство Reuters, ссылаясь на анонимного представителя США, сообщает о 12 пострадавших американских военных в ходе ракетного удара по базе в пятницу. В то же время иранские вооруженные силы оценивают потери США на Ближнем Востоке от 600 до 800 убитых и около пяти тысяч раненых.
Ранее в субботу сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии получили ранения десять американских военных. До этого, в среду телеканал CNN сообщил, что почти 290 американских военных пострадали в конфликте с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили о готовности нарастить удары по США и Израилю.