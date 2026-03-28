Из App Store России по требованию РКН удалили свыше 20 VPN-сервисов

Из российского App Store по указанию РКН удалили более 20 VPN-сервисов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 20 VPN-сервисов были удалены из российского App Store по требованию Роскомнадзора. Один из разработчиков получил официальное уведомление от Apple, в котором говорится, что приложения нарушают российские законы и потому были удалены по запросу ведомства. При этом, программы по-прежнему доступны для пользователей с аккаунтами других стран, сообщает «Подъем».

Согласно российским законам, VPN-сервисы должны самостоятельно ограничивать доступ к запрещённым в стране сайтам. Кроме того, с сентября 2025 года действует запрет на рекламу средств обхода блокировок, а штрафы для юридических лиц за нарушение этого правила могут достигать 500 тыс. руб.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 439 VPN-сервисам для усиления контроля над обходом блокировок. Также специалисты предупредили россиян о рисках потери данных при использовании VPN, в том числе о возможной краже логинов и паролей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России пока не рассматривают введение штрафов за использование VPN-сервисов.



