Генштаб сообщил о применении электронных повесток для призыва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оповещения призывников в России теперь осуществляются с помощью электронных повесток, сообщает РИА «Новости». Информация о направлении таких повесток размещается в общедоступном реестре направленных и вручённых документов, подчеркнули в Генштабе ВС РФ.

Если гражданин не явился по повестке без уважительных причин в течение 20 дней, к нему применяются временные ограничительные меры в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Эти меры направлены на обеспечение явки призывника.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что с 10 апреля специалисты управления начнут консультировать граждан по вопросам призыва через горячую линию. Работа горячей линии будет организована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил о рассылке оповещений о призыве через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг при сохранении юридической силы бумажных уведомлений.

Сайт реестра электронных повесток, содержащий информацию обо всех направленных повестках, начал работать в 2024 году.

