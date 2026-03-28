НЦ «Россия» и Исторический музей подписали соглашение о сотрудничестве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальный центр «Россия» и Государственный исторический музей подписали соглашение о сотрудничестве в рамках выставочной и просветительской деятельности. Документ был подписан в Парадных сенях Исторического музея в Москве генеральным директором НЦ «Россия» Натальей Виртуозовой и генеральным директором музея Алексеем Левыкиным, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

Виртуозова отметила: «Для нас большая честь сотрудничать с Государственным историческим музеем. Национальный центр «Россия» – молодая организация, и нам важна поддержка главной музейной сокровищницы страны, которая бережно хранит нашу тысячелетнюю историю. Мы планируем разные совместные проекты – от выставочных до просветительских. Уже 3 апреля мы вместе открываем выставку «Уроки географии». Гости смогут увидеть уникальные подлинные карты, глобусы и книги из фондов ГИМ, которых больше нигде не увидеть. Спасибо вам за доверие и поддержку».

Для выставки «Уроки географии» Государственный исторический музей предоставит редкие картографические материалы, в том числе глобусы, книги и памятные предметы. Среди экспонатов – знаменитая книга Бернхарда Варениуса «Географиа генералная…» (1622–1650), изданная на русском языке по указу Петра I для Морской академии, а также «Глобус Марса», созданный в 1993 году.

Алексей Левыкин обратил внимание, что подписание документа в Год народов России символично и поможет расширить работу по популяризации исторического знания и национальной культуры, а также реализовать масштабные проекты, объединяющие экспертный потенциал музея и современные коммуникационные возможности Национального центра «Россия».

Соглашение предполагает проведение совместных мероприятий: научных и образовательных программ, симпозиума «Создавая будущее», открытых лекций, публичных дискуссий и серии подкастов. Сотрудники музея окажут содействие в создании экспозиций и проверке фактической информации. А в день подписания в Парадных сенях открылась выставка-презентация «Народы Северного Кавказа в памятниках ГИМ» – первая в цикле, посвященном народам России.

Ранее в Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия» с участием президента Владимира Путина, где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере.