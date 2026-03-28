Зеленский захотел получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины

Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.



