    28 марта 2026, 10:41 • Новости дня

    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины

    Зеленский захотел получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности

    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности, отметив необходимость открытого обсуждения таких условий.

    Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины

    Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

    Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

    Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.


    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки и БТР

    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    27 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

    WP: США почти полностью израсходовали арсенал ракет Tomahawk на Ближнем Востоке

    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке
    @ Global Look Press/Keystone Press Agenc/US Navy

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.

    США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

    Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

    Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.



    27 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля

    Иран атаковал армейский транспортный центр Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки иранских беспилотников был поражен ключевой транспортный объект Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.

    На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.


    27 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации

    Медведев: Необходимости новой волны мобилизации в России нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, количество военнослужащих по контракту, которые участвуют в Объединенной группировке войск в рамках спецоперации на Украине, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, передает РИА «Новости».

    Медведев напомнил, что в прошлом году в Вооруженных силах России было набрано более 400 тыс. контрактников. По его словам, это люди, которые добровольно приняли решение служить на стороне России и проявили патриотизм.

    Он также подчеркнул, что комплектование Вооруженных сил России идет «вполне приличными темпами».

    Медведев добавил, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности к мирным переговорам, но только на своих условиях, которые ранее были озвучены президентом Владимиром Путиным и остаются неизменными.

    В январе Медведев сообщил, что более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тысячи выбрали добровольный формат.

    27 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Дезертиры ВСУ убили двух мужчин в Харьковской области

    Дезертиры ВСУ устроили двойное убийство в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое дезертиров ВСУ задержаны в Житомирской области по обвинению в убийстве двух мужчин в Харьковской области, сообщила местная полиция.

    В Житомирской области полиция задержала двух дезертиров, подозреваемых в двойном убийстве в Чугуевском районе Харьковской области. В сообщении управления полиции отмечается, что задержанные самовольно покинули воинскую часть с оружием в начале января, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, подозреваемые убили двух мужчин в Харьковской области и скрывались у себя дома. Один из задержанных – 38-летний житель Коростеня, второй – 26-летний житель Днепропетровска. Во время задержания у них были обнаружены автомат, штурмовая винтовка, магазины и 174 патрона.

    Мужчинам предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По украинскому законодательству им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове.

    До этого дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире, что привело к гибели одного человека и ранениям еще двух. Позже еще один дезертир ВСУ в пьяном виде нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим на улицах Киева.


    27 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Медведев: У России все в порядке с оружием

    Tекст: Валерия Городецкая

    У России нет проблем с вооружением, и при необходимости страна готова его применять, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «У нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Медведев рассказал, что Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым вооружением, техникой и средствами поражения. Он отметил, что стране удалось значительно увеличить темпы производства различных видов оружия и военной техники.

    Зампред Совбеза также добавил, что без подобных усилий Россия не смогла бы вести боевые действия, поскольку, по его словам, противник получает поддержку от всего западного мира, в то время как Россия обеспечивает себя самостоятельно.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    В России создали боеприпас для поражения дронов гранатометом.

    27 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Медведев назвал приоритетом комплектование войск беспилотной авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комплектование российских войск беспилотной авиацией является исключительно важным вопросом, отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, сейчас без использования беспилотников практически невозможно решить ни одну из важнейших задач на поле боя, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул, что формирование подразделений беспилотной авиации – новая, но крайне необходимая мера, учитывая изменившийся характер современных военных действий.

    В ходе беседы с журналистами Медведев также прокомментировал выполнение гособоронзаказа. Он заверил, что все работы ведутся строго по утвержденному плану, который одобрен верховным главнокомандующим.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что 2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА.

    Ранее президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России.

    27 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    ПВО за день сбила над Россией 18 украинских БПЛА

    ПВО уничтожила 18 украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение дня над тремя российскими областями были уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа, причем большинство из них сбиты в Брянской области, сообщили в Минобороны.

    В течение дня российские системы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России.

    По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – восемь аппаратов. Еще по пять беспилотников перехвачено в небе над Белгородской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне за два часа в период с 21 до 23 часов по мск российские системы ПВО  перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В тот же день с 18 до 21 часов по московскому времени системы ПВО ликвидировали еще 30 украинских беспилотников.


    27 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине раскрыли размеры взяток для ТЦК при мобилизации

    На Украине раскрыли размеры взяток в ТЦК для освобождения от мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские территориальные центры комплектования обвиняют в вымогательстве крупных сумм за освобождение граждан от мобилизации, сумма доходила до 80 тысяч долларов, отметили в прокуратуре страны.

    Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине требуют взятки от 4 до 80 тысяч долларов за освобождение от мобилизации, заявил глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады.

    По словам Новова, количество жалоб на действия сотрудников ТЦК заметно растет. Он отметил, что контроль над этими структурами представляет собой отдельную проблему, пишут «Вести».

    Новов сообщил, что прокуратура расследует примерно 20 уголовных дел, связанных с незаконным лишением свободы, совершенным сотрудниками ТЦК. Также, по его словам, четыре военкома подозреваются в насильственных действиях по отношению к мобилизованным гражданам.

    Ранее сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки для оформления освобождения от службы, но все равно отправляют людей в зону боевых действий.

    До этого в Киеве задержали руководителя межрегионального управления Минюста, которого обвинили в организации схем по уклонению от мобилизации с помощью поддельных медицинских справок.


    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    МИД предупредил о возможном ухудшении отношений с Сеулом из-за оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    28 марта 2026, 08:36 • Новости дня
    «Никкей» сообщила о списании всех тральщиков США к 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС США в 2027 году спишут последние имеющиеся у них минные тральщики, и в деле возможного разминирования Ормузского пролива Пентагон теперь возлагает надежды на Японию, обладающую необходимым потенциалом, сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на свои источники.

    ВМС США планируют в 2027 году списать последние четыре оставшихся минных тральщика, которые сейчас размещены на базе Сасэбо на японском острове Кюсю, передает ТАСС. Вместо них предполагается использовать многоцелевые боевые корабли прибрежной обороны с металлическими корпусами, однако такой вариант делает их уязвимыми для мин. Для разминирования Пентагон рассчитывает задействовать вертолеты и дроны, но их реальная эффективность остается под вопросом, отмечает газета «Никкэй».

    В то же время у ВМС Японии имеется 16 тральщиков, девять из которых имеют деревянные и семь пластиковые немагнитные корпуса, а также две плавучие базы для автономного проведения операций по разминированию. Эти суда способны уничтожать все виды мин и действовать на протяжении длительного времени без поддержки с берега.

    В интервью газете «Асахи» эксперт из американского Института исследований внешней политики Эмма Солсбери заявила: «Ормузский пролив может быть легко заминирован иранскими силами, а ВМС США не имеют потенциала для успешной очистки этого маршрута». Она добавила, что сейчас Соединенные Штаты зависят от возможностей других стран и членов НАТО, однако европейские союзники не соглашаются направлять свои силы для участия в операциях в Ормузском проливе. Япония уже намекала на готовность отправить свои тральщики после завершения военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о наращивании минно-тральных сил на фоне планов США вывести такие корабли из эксплуатации к 2027 году.

    Американские военные сосредоточили усилия на уничтожении иранских минных заградителей для предотвращения возможного блокирования Ормузского пролива.

    Корабли ВМС США USS Tulsa и USS Santa Barbara появились в малайзийском порту Пенанг и тем самым оставили Ормузский пролив без необходимого противоминного прикрытия.

    28 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    WSJ сообщила о риске дефицита перехватчиков для Украины

    WSJ сообщила об истощении запасов ракет-перехватчиков США для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке, что может оставить украинские вооруженные силы без критически важного вооружения.

    Американская газета The Wall Street Journal предупредила, что Украина может остаться без ракет-перехватчиков из-за исчерпания запасов США, задействованных в боевых действиях на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что значительная часть таких боеприпасов уходит на отражение угроз в регионе.

    В материале подчеркивается, что страны Персидского залива также наращивают запросы на подобные системы. «ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики... Аналитики заявили, что модель борьбы против Ирана неустойчива в долгосрочной перспективе... (Участвующие в конфликте) на других полях сражений, таких как Украина, скорее всего, пострадают от последствий дефицита, которые сейчас углубляются», – приводит издание оценку экспертов.

    Власти России ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию и фактически втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для украинской стороны рассматриваются как законная цель. В Кремле также указывали, что продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада не содействует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD для ПВО Украины.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    Эксперты назвали обоснованными опасения Киева по поводу дефицита комплексов Patriot и боеприпасов к ним.

    28 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Генштаб сообщил о применении электронных повесток для призыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оповещения призывников в России производится с помощью электронных повесток, сообщили в Генштабе ВС России.

    Оповещения призывников в России теперь осуществляются с помощью электронных повесток, сообщает РИА «Новости». Информация о направлении таких повесток размещается в общедоступном реестре направленных и вручённых документов, подчеркнули в Генштабе ВС РФ.

    Если гражданин не явился по повестке без уважительных причин в течение 20 дней, к нему применяются временные ограничительные меры в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Эти меры направлены на обеспечение явки призывника.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что с 10 апреля специалисты управления начнут консультировать граждан по вопросам призыва через горячую линию. Работа горячей линии будет организована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил о рассылке оповещений о призыве через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг при сохранении юридической силы бумажных уведомлений.

    Сайт реестра электронных повесток, содержащий информацию обо всех направленных повестках, начал работать в 2024 году.

    Цимлянский сообщил о работе горячей линии по вопросам весеннего призыва по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

