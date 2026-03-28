Ученые сообщили о риске солнечной вспышки перед лунной миссией

В ИКИ РАН предупредили о риске влияния выброса солнечной плазмы на лунную миссию

Tекст: Мария Иванова

По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, на Солнце зафиксирован мощный выброс плазмы.

«На Солнце происходит крупный выброс плазмы. Возможно влияние на старт лунной миссии», – сообщили ученые.

Явление вызывает особый интерес, поскольку в ночь на 2 апреля запланирован первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Экипаж из четырех человек впервые с 1972 года выйдет за пределы защитного магнитного поля Земли, где космическая погода может оказывать прямое воздействие на корабль.

Специалисты отмечают, что на дальних орбитах космический аппарат может оказаться внутри облака солнечной плазмы, которое окружает Землю на несколько суток. Поэтому за солнечной активностью в ближайшие дни будут следить особенно внимательно.

По текущим расчетам, вероятность того, что облако плазмы достигнет Земли, оценивается как невысокая. Центр этого облака отклонен от направления на Землю примерно на 60 градусов и смещен вниз, что допускает лишь возможные касания периферийных частей. Исследователи уточняют, что сегодня опубликуют расчет траектории движения плазмы.

Ученые также замечают признаки нарастающей солнечной активности, которая может сохраняться всю следующую неделю. В лаборатории напомнили, что в ноябре прошлого года, по данным NASA, запуск спутников к Марсу был перенесен из-за подобных вспышек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые РАН в начале года предупредили о формировании на северо-восточной части Солнца крупной активной области, рост которой может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2. Второй крупный выброс плазмы в сторону Земли тогда зафиксировали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.