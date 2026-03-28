Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран

Глава армии Уганды Кайнеругаба пообещал за две недели захватить Тегеран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба, Уганде потребуется не более двух недель, чтобы захватить столицу Ирана – Тегеран, передает RT. По его словам, этой задачи сможет добиться всего одна бригада вооружённых сил Уганды.

В социальной сети X Кайнеругаба написал: «Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран».

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны поддержать Израиль в войне с Ираном при угрозе его уничтожения.

Ранее этот угандийский военачальник в соцсети пообещал захватить Тегеран за 72 часа и отправить на помощь Израилю «угандийских братьев».

На Ближнем Востоке обострившийся иранский конфликт уже превратился в общеевропейскую проблему из-за вовлечения все большего числа государств.