Дроны атаковали порт Салала в Омане

Беспилотники атаковали порт Салала в Омане, пострадал рабочий

Tекст: Мария Иванова

Порт Салала на юге Омана подвергся атаке с применением двух беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на Оманское информационное агентство.

«В результате инцидента один иностранный работник порта получил ранения средней степени тяжести, также ограниченный ущерб нанесен одному из подъемных кранов на территории порта», – сказал собеседник агентства. Другие детали происшествия, в том числе информация о возможных нарушениях в работе порта, не приводятся.

По данным источника, повреждения инфраструктуры ограничились одним подъемным краном. Сведения о возможных новых угрозах или дополнительных ударах официально не сообщались, информация уточняется компетентными органами Омана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта в воздушном пространстве южного Омана были уничтожены два беспилотника, а третий упал возле порта Салала без жертв и разрушений.

У берегов Омана нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке безэкипажного катера, в результате которой погиб член экипажа.