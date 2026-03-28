Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений

Американский F-16 получил повреждения над Ираном и сел в Саудовской Аравии

Tекст: Мария Иванова

Боевой самолет F-16 ВВС США совершил вынужденную посадку на военной базе на западе Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

По его данным, истребитель получил повреждения «в иранском воздушном пространстве».

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило в сети, что самолет приземлился на одной из военных баз на Ближнем Востоке. В командовании уточнили, что полет выполнялся после боевого вылета в рамках операции США против Ирана.

При этом CENTCOM не привело дополнительных подробностей случившегося, не сообщило о характере повреждений F-16 и не раскрыло информацию о состоянии пилота или возможных последствиях инцидента.

Ранее на этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18, а до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

