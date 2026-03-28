В Иране простились с убитым командующим разведкой ВМС КСИР

В Бушере простились с убитым командующим разведкой ВМС КСИР генералом Резаи

Tекст: Мария Иванова

Церемония прошла в городе Бушер на побережье Персидского залива, передает РИА «Новости». со ссылкой на агентство Mehr.

В сообщении отмечается: «Церемония прощания с погибшим командующим разведкой и оперативными действиями военно-морских сил КСИР генералом Бехнамом Резаи прошла в Бушере».

ША и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне гибель высокопоставленного офицера ВМС КСИР и последовавшая церемония прощания в Бушере приобрели особое значение для иранских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

В начале марта высокопоставленный представитель иранской разведки Хадж-Мохаммад Басери скончался в Тегеране в результате совместной атаки США и Израиля.



