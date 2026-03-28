Часть иранской ракеты повредила жилой комплекс с бюро ТАСС в Тель-Авиве

Tекст: Мария Иванова

Суббоеприпас иранской ракеты упал на жилой комплекс в районе Тель-Авива, где находится представительство ТАСС в Израиле, передает ТАСС.

Инцидент произошел около полуночи по местному времени после очередного обстрела центральной части страны.

Со стороны Ирана была запущена ракета с кассетной боевой частью, ее суббоеприпас задел одно из зданий комплекса, где проживают корреспонденты. Прогремел громкий взрыв, у дома повреждена облицовка и выбито несколько оконных стекол. Место падения обследовали сотрудники полиции и спасательные службы.

В результате этого попадания в жилой комплекс никто не пострадал, хозяева поврежденной квартиры в момент обстрела отсутствовали. Однако всего после данного обстрела центральной части Израиля в Тель-Авиве и его окрестностях погиб один человек, еще двое получили ранения, ранее сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба скорой помощи MDA ранеепроинформировала о ранении трех жителей в центре Израиля при падении обломков иранских ракет.

В результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.