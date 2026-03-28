WSJ сообщила о ранении военных США в Саудовской Аравии из-за иранского удара

WSJ: Десять военных США в Саудовской Аравии получили ранения при атаке Ирана

Tекст: Антон Антонов

По информации Wall Street Journal, атака произошла в пятницу. «Десять американских военнослужащих получили ранения... Двое военнослужащих считаются тяжелораненными», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В публикации отмечается, что на момент атаки военные США находились внутри здания. Были также повреждены несколько самолетов-заправщиков, дислоцированных на базе. В ходе удара использовались одна ракета и несколько беспилотных летательных аппаратов.

Reuters заявляет, что ранены 12 военнослужащих США.

База «Принц Султан» располагается в центральной провинции Эль-Хардж и является ключевым логистическим и оперативным центром для американских военных в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии, где размещаются американские военные, произошел авианалет беспилотников. В результате атаки на базе прогремели взрывы, сообщали СМИ.