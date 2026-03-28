    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    28 марта 2026, 06:12 • Новости дня

    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе

    @ IMAGO/KreativMedia Press/Marte/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял Францию после заявления Парижа о военно-морской миссии для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

    «Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на FAZ.

    Так он прокомментировал сообщения о планах Франции отправить военную миссию в Ормузский пролив. Он уточнил, что сейчас у Франции есть один авианосец, который находится в Средиземном море. По его словам, реальные возможности по обеспечению мира в регионе возможны лишь при совместных усилиях европейских стран. Мерц отметил: «Я думаю, нам нужно честно сказать, что мы можем с военной точки зрения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у Германии возникли разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Парижу из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    27 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по оборонным закупкам Индии, который возглавляет министр обороны Раджнатх Сингх, одобрил закупки военной техники и вооружения на сумму 2,38 трлн рупий, что составляет примерно 25 млрд долларов.

    В перечень вошли российские зенитные ракетные комплексы С-400, средние военно-транспортные самолеты, ударные беспилотники и модернизация двигателей для Су-30, передает РИА «Новости».

    «Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекса С-400 большой дальности, беспилотных ударных самолетов и модернизации двигательных установок самолетов Су-30», – подчеркнули в ведомстве. Минобороны не уточнило, какие именно транспортные самолеты будут закуплены, однако заявило, что они заменят парк Ан-32 и Ил-76 и позволят выполнить стратегические и тактические задачи воздушных перевозок.

    Система С-400, согласно заявлению оборонного ведомства, предназначена для противодействия воздушным угрозам противника на большой дальности и защиты важных объектов, а новые беспилотные аппараты будут использоваться для наступательных операций, разведки и координации действий в воздухе. Ожидается, что модернизация двигателей Су-30 продлит срок службы этих самолетов и обеспечит выполнение всех эксплуатационных требований.

    Кроме того, Минобороны Индии одобрило закупку новых систем ПВО для сухопутных войск, бронебойных танковых боеприпасов, артиллерийских установок «Дхануш» и систем воздушного наблюдения, которые не требуют аэродромов. Для нужд береговой охраны утверждена закупка тяжелых судов на воздушной подушке для выполнения различных задач в прибрежной зоне.

    Ранее Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска».

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором

    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Ставрополе предотвращён теракт против сотрудника правоохранительных органов, при задержании злоумышленника украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство.

    Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку совершения диверсионно-террористического акта в Ставрополе, сообщает РИА «Новости».

    По информации Центра общественных связей ведомства, теракт готовил гражданин России 1995 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. В ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности в городе Ставрополе предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1995 года рождения, по заданию спецслужб Украины».

    По данным спецслужбы, фигурант самостоятельно связался с украинским куратором через мессенджер и получил задание вести наблюдение за сотрудником правоохранительных органов и его близкими. Позже по инструкции он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва автомобиля предполагаемой жертвы.

    При попытке задержания диверсанта украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство, в результате чего злоумышленник получил смертельные ранения.

    Сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. На месте происшествия обнаружено и изъято ещё одно СВУ с 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества.

    Ранее на этой неделе ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.

    А за день до этого ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске.

    27 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных

    @ DoD/Spc. Angelica Golindano, U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран может целенаправленно допустить высадку американских войск на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    «Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Дэвис считает, что стратегия Тегерана заключается в том, чтобы позволить американцам начать наземную операцию, изматывать их силы и ресурсы, а затем наблюдать за угасанием политической воли в Вашингтоне. По его словам, подобный подход Иран уже использовал в других конфликтах на Ближнем Востоке.

    Подполковник подчеркнул важность давления со стороны американской общественности и конгресса, чтобы предотвратить развитие событий по такому сценарию.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    28 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области существенно изменился, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя: «Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», – сообщил Сальдо.

    По словам Сальдо, зона тотального поражения дронами сейчас распространяется минимум на 15 километров по обе стороны Днепра. Он подчеркнул, что любое движение техники, лодок или личного состава сразу оказывается под угрозой поражения, что делает проведение крупных форсирований крайне сложной задачей для обеих сторон.

    Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает результаты голосования и продолжает обстрелы территории региона. Как ранее отмечал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, на конец августа 2023 года российские войска контролируют 76% территории Херсонской области.

    Часть региона, включая город Херсон, по-прежнему удерживается украинскими войсками и находится на правобережье Днепра. С ноября 2022 года административным центром Херсонской области временно является город Геническ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам тяжелыми беспилотниками через Днепр.

    Российские военнослужащие в Херсонской области уничтожили и оттеснили от берега Днепра крупную технику ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов переправиться через Днепр и проникнуть на левый берег региона.

    27 марта 2026, 23:26 • Новости дня
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации вмененных ему преступлений по второму уголовному делу.

    Иванов вместе с защитой завершил ознакомление с материалами второго уголовного дела, где фигурируют обвинения по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на это квалификация его действий будет изменена со взяточничества и отмывания средств на злоупотребление должностными полномочиями, предусмотренное статьей 285 УК.

    В рамках соглашения Иванов обязался предоставить следователям информацию о других должностных лицах, причастных к преступлениям, и об их незаконно нажитом имуществе. Ожидается, что это позволит вернуть в бюджет России имущество коррупционеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года и был уволен в июне 2024 года. В июле 2025 года его уже приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. По текущему делу Иванов вины не признает.

    27 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    В Тбилиси призвали к полному разрыву с Украиной

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной в случае назначения разыскиваемого Тбилиси беглого генпрокурора Зураба Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола, о чем сообщили украинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это будет не простым кадровым решением, а политической пощечиной Грузии, ее продуманным публичным и циничным оскорблением, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре.

    По его словам, в случае назначения Адеишвили Киев пересечет все «красные линии».

    Давид Картвелишвили напомнил, что постоянно упрекаемая Украиной Грузия сохраняет формат «односторонней дружбы».

    «Однако на такую пощечину необходим принципиальный ответ, – считает аналитик. – Жесткий, системный, чтобы показать готовность к контрмерам на игнорирование твоих интересов».

    Эксперт уверен, что назначение Адеишвили главой украинского офиса Интерпола дает Грузии все основания «полностью пересмотреть отношения с Украиной вплоть до прекращения «односторонней дружбы».

    «Можно поставить вопрос выдворения посла Украины в качестве ответного демонстративного шага, иначе подобные оскорбления (со стороны Киева) могут повторяться в еще более опасной форме», – заявил член «Силы народа».

    Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

