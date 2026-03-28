Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

Tекст: Антон Антонов

«Год единства народов России – вот это да!/Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна./Традиции предков звучат над огромной страной,/и каждый народ сохраняет свой голос живой./Здесь песни и танцы летят, словно шум родников,/а дружба сильнее мечей и штыков», – продекламировала девочка.

Шахмарданова назвала открытие обновленного театра долгожданным событием и выразила надежду, что это культурное событие укрепит дружбу и вдохновит людей. Президент России поблагодарил девочку за ее выступление и поддержал ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте. Он заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана. Путин подчеркнул, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны. Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России.