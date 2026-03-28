Вице-президент США счел НЛО демонами, а не пришельцами

Вице-президент США Вэнс: НЛО – это демоны

Tекст: Антон Антонов

«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», – сказал Вэнс в интервью блогеру Бенни Джонсону.

По словам Вэнса, «небесные существа, которые летают вокруг» и совершают «странные» действия с людьми, воспринимаются обществом как «пришельцы», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что во всех мировых религиях признается существование явлений, трудно поддающихся рациональному объяснению. «Включая христианство, в которое я верю», – сказал он. Вэнс добавил, что «одна из величайших уловок дьявола – убедить людей, что он никогда не существовал».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс признался в своей одержимости темой НЛО.

Бывший президент США Барак Обама с юмором заявил, что вопрос о существовании инопланетян был одним из первых, которые он задал, став главой государства.

